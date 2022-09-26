ATONET ticarette yeni bir çağ açacak

Ankara Ticaret Odası Üye Hizmet Platformu ATONET ile şirketler Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Kayıtlı Elektronik Postaya geçişle komite ve meclis üyeleri, ATO arasındaki resmi iletişimi dijital ortamda sağlayabilecek. Ankara Ticaret Odası (ATO) bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde, "Tek Noktadan Hizmet" uygulamasıyla şirket kurmak için gereken 5 ila 7 günlük süre 22 dakikaya, 7 ayrı prosedür de 1'e düştü.
KULLANICILAR HER İŞLEMİNİ KOLAYCA HALLEDEBİLECEK
Uygulama, kullanıcılarına kullanıcı yetkilendirme, sektörel bilgilendirme, teşvik ve hibelere erişim, pazar ve sektör araştırmaları, ATO'dan talep edilecek tüm belgelere online başvuru, harç iade talebi ve online randevu gibi hizmetleri sunuyor.
"ARTIK TİCARET ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"
Ankara Ticaret Odası, 2020'de başladığı dijital dönüşüm çalışmalarına ATONET uygulamasıyla kullanıma hazır hale geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, yasal mevzuat çerçevesinde dijital olarak yapılabilecek tüm işlemleri kapsayan ATONET uygulamasının tanıtma toplantısında, "ATO üye hizmet uygulaması ATONET ile ticarette çağ kapatıp yeni bir çağ açacak" ifadelerini kullandı. Baran, "ATO Üye Hizmet Uygulaması ATONET ile ticarette çağı kapatıp yeni bir çağı açacak" değerlendirmesinde bulundu. Üyelerin oda binasına gitmesine gerek kalman işlem yapabilmesi, zamanını işine ayırarak, ticaretini artırması ve dünya pazarlarına açılmasına olanak sağlayan ATONET uygulaması, oda üyelerine en değerli unsur olan zaman ve bilgiyi sağlamayı amaçladı.