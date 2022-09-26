Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri ATONET ticarette yeni bir çağ açacak
Giriş Tarihi: 26.9.2022 17:05

ATONET ticarette yeni bir çağ açacak

Rana BÜYÜKTAŞ
ATONET ticarette yeni bir çağ açacak

ATONET uygulaması ile ATO üyeleri zaman ve nakitten tasarruf ederek tüm işlemlerini yapabilecek. Sektörel bilgilendirmeden pazar ve sektör araştırmalarına, online randevudan harç iade talebine kadar birçok işlem kısa sürede yapılabilecek.

Ankara Ticaret Odası Üye Hizmet Platformu ATONET ile şirketler Elektronik Belge Yönetim Sistemi ve Kayıtlı Elektronik Postaya geçişle komite ve meclis üyeleri, ATO arasındaki resmi iletişimi dijital ortamda sağlayabilecek. Ankara Ticaret Odası (ATO) bünyesinde hizmet veren Ankara Ticaret Sicili Müdürlüğü'nde, "Tek Noktadan Hizmet" uygulamasıyla şirket kurmak için gereken 5 ila 7 günlük süre 22 dakikaya, 7 ayrı prosedür de 1'e düştü.

KULLANICILAR HER İŞLEMİNİ KOLAYCA HALLEDEBİLECEK

Uygulama, kullanıcılarına kullanıcı yetkilendirme, sektörel bilgilendirme, teşvik ve hibelere erişim, pazar ve sektör araştırmaları, ATO'dan talep edilecek tüm belgelere online başvuru, harç iade talebi ve online randevu gibi hizmetleri sunuyor.

"ARTIK TİCARET ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Ankara Ticaret Odası, 2020'de başladığı dijital dönüşüm çalışmalarına ATONET uygulamasıyla kullanıma hazır hale geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, yasal mevzuat çerçevesinde dijital olarak yapılabilecek tüm işlemleri kapsayan ATONET uygulamasının tanıtma toplantısında, "ATO üye hizmet uygulaması ATONET ile ticarette çağ kapatıp yeni bir çağ açacak" ifadelerini kullandı. Baran, "ATO Üye Hizmet Uygulaması ATONET ile ticarette çağı kapatıp yeni bir çağı açacak" değerlendirmesinde bulundu. Üyelerin oda binasına gitmesine gerek kalman işlem yapabilmesi, zamanını işine ayırarak, ticaretini artırması ve dünya pazarlarına açılmasına olanak sağlayan ATONET uygulaması, oda üyelerine en değerli unsur olan zaman ve bilgiyi sağlamayı amaçladı.

CANLI BORSA TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYIN!
ANLIK HİSSE SENETLERİ VERİLERİ, BORSA GRAFİK VE TEKNİK ANALİZ!
ARKADAŞINA GÖNDER
ATONET ticarette yeni bir çağ açacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA