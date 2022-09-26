ATONET ticarette yeni bir çağ açacak

"ARTIK TİCARET ESKİSİ GİBİ OLMAYACAK"

Ankara Ticaret Odası, 2020'de başladığı dijital dönüşüm çalışmalarına ATONET uygulamasıyla kullanıma hazır hale geldi. ATO Başkanı Gürsel Baran, yasal mevzuat çerçevesinde dijital olarak yapılabilecek tüm işlemleri kapsayan ATONET uygulamasının tanıtma toplantısında, "ATO üye hizmet uygulaması ATONET ile ticarette çağ kapatıp yeni bir çağ açacak" ifadelerini kullandı. Baran, "ATO Üye Hizmet Uygulaması ATONET ile ticarette çağı kapatıp yeni bir çağı açacak" değerlendirmesinde bulundu. Üyelerin oda binasına gitmesine gerek kalman işlem yapabilmesi, zamanını işine ayırarak, ticaretini artırması ve dünya pazarlarına açılmasına olanak sağlayan ATONET uygulaması, oda üyelerine en değerli unsur olan zaman ve bilgiyi sağlamayı amaçladı.