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Giriş Tarihi: 3.08.2026

Audi’nin yeni amiral gemisi olacak

Audi’nin yeni amiral gemisi olacak
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Audi'nin ilk tam boy SUV modeli Q9, markanın ürün gamının zirvesine yerleşiyor. 5,31 metre uzunluğa, 2,21 metre genişliğe, 1,81 metre yüksekliğe ve 3,14 metre aks mesafesine sahip Q9, Audi tarihinin en büyük otomobili. Yedi kişilik yaşam alanı, ikinci sırada sunulan elektrikli bağımsız koltukları, otomatik kapıları ve bugüne kadar kullanılan en büyük panoramik cam tavanıyla öne çıkıyor. Yeni Audi Q9, ilk aşamada 220 kW (299 bg) güç ve 630 Nm tork üreten üç litrelik V6 TDI motorla sunulacak. Türkiye pazarına 2027'de girmesi planlanıyor. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

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Audi’nin yeni amiral gemisi olacak
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