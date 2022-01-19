AVM’ler döviz yasağını deldi!





Yabancı ortaklı veya doğrudan yabancı markalar bu ülkede dövizle mi satıyorlar ki onlardan dövizle kira istiyorsunuz? Bu firmalar için bu markalar için en azından iki katı kira artışı demektir ve hiçbir marka bunu kaldıramaz. AVM'ler yıllardır aynı gemide olduğumuzu söylüyor ama biz makine dairesinde cebelleşirken, onlar kaptan köşkünde oturuyor" dedi.