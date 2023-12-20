Avrasya Tüneli’nden 7 yılda 1,5 milyar dolarlık katkı

HIZLI, EKONOMİK VE GÜVENLİ

Uraloğlu, Avrasya Tüneli'nin, sahip olduğu yüksek teknoloji, ileri mühendislik ürünü bütüncül projesi ve kıtaları birleştiren güzergahıyla İstanbul Boğazı geçişinde hızlı, ekonomik, güvenli, konforlu ve çevreye duyarlı bir ulaşım alternatifi olarak hizmet verdiğini, İstanbul trafiğini rahatlattığını kaydetti.

İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarını 5 kilometrelik çift katlı deniz altı kara yolu tüneliyle birleştiren Avrasya Tüneli Projesi'nin, 14,6 kilometrelik bir güzergahta inşa edildiği bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Proje sayesinde trafiğin yoğun olduğu bu güzergahta ulaşım mesafelerinin yaklaşık 10 kilometre kısaltılmasıyla önceden 100 dakikaya varan seyahat süreleri 15 dakikaya kadar indirildi. Proje kapsamında, Avrupa ve Asya yakalarında yer alan yaklaşım yolları genişletilerek kavşak, araç alt geçitleri ve yaya üst geçitleri inşa edildi. Sadece hafif taşıtlar tarafından kullanılacak şekilde tasarlanan tünelden motosiklet, otomobiller ve minibüsler geçebiliyor."