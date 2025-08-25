Avrupa Birliği menşeli zincir ithalatına ek karar

TİCARET Bakanlığı tarafından hazırlanan "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı. Tebliğle birlikte bazı ürünlerde dampinge karşı önlem ve yeni soruşturma kararları alındı. Avrupa Birliği (İspanya hariç) menşeli muhtelif mafsal halkalı zincirler ve aksamı ithalatına Çin menşeli ürünlerde uygulanan 1.200 dolar/ton dampinge karşı önlem teşmil edildi. Bir diğer karara göre, BAE, İtalya ve Mısır menşeli/çıkışlı "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri" (poliüretan suni deri) ithalatına yönelik soruşturma açıldı. İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, mevcut önlemlerin etkisiz kılınıp kılınmadığını soruşturma sonucunda belirleyecek.