Avrupa doğal gaz fiyatları iki haftanın zirvesinde: Orta Doğu gerginliği arz endişelerini artırdı

HÜRMÜZ BOĞAZI ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAKINDAN İZLENİYOR

Fiyatlardaki yükseliş, Avrupa enerji piyasalarının jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yaşanan aksamalar, daha önce piyasalarda önemli bir risk primi oluşmasına neden olmuştu.

Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Avrupa'nın doğal gaz arzı açısından kritik önemini koruyor.