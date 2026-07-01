Avrupa doğal gaz fiyatları iki haftanın zirvesinde: Orta Doğu gerginliği arz endişelerini artırdı

HOLLANDA TTF KONTRATI İKİ HAFTANIN ZİRVESİNİ GÖRDÜ
Avrupa'nın referans göstergesi olan ICE Hollanda TTF doğal gaz vadeli kontratı, çarşamba günü megavatsaat başına 43,80 euroya çıkarak 15 Haziran'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. İngiltere'deki eşdeğer doğal gaz kontratı ise therm başına 104,8 pence ile son iki haftanın en yüksek düzeyine yükseldi.
HÜRMÜZ BOĞAZI ARZ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN YAKINDAN İZLENİYOR
Fiyatlardaki yükseliş, Avrupa enerji piyasalarının jeopolitik gelişmelere karşı hassasiyetini bir kez daha ortaya koydu. ABD ile İran arasında yaşanan gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerde yaşanan aksamalar, daha önce piyasalarda önemli bir risk primi oluşmasına neden olmuştu.
Küresel sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ticaretinin yaklaşık beşte birinin geçtiği Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler, Avrupa'nın doğal gaz arzı açısından kritik önemini koruyor.
DİPLOMATİK BELİRSİZLİK PİYASALARI TEDİRGİN ETTİ
Son dönemde boğazdaki sevkiyatların kademeli olarak normale dönmesiyle enerji piyasalarında tansiyon azalmıştı. Ancak Tahran yönetiminin Doha'da ABD heyetiyle planlanan görüşmeye katılmama kararı, gerilimin kalıcı olarak düşeceğine yönelik beklentileri zayıflattı.
Bu gelişmeyle birlikte doğal gaz piyasasında arz güvenliğine yönelik endişeler yeniden güç kazanırken, yatırımcıların jeopolitik riskleri daha yakından takip etmeye başladığı değerlendiriliyor.
KIŞ ÖNCESİ DEPOLAMA SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR
Avrupa ülkeleri kış sezonu öncesinde doğal gaz depolarını doldurmaya devam ederken, Orta Doğu'daki LNG üretim ve sevkiyat altyapısını etkileyebilecek olası riskler piyasalar açısından önemini sürdürüyor. Uzun süreli arz kesintisi ihtimali ise doğal gaz fiyatları üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturan temel unsurlar arasında yer alıyor.