Avrupa duraklama dönemine girdi

Türkiye Yüzyılı Zirvesi & Para Sohbetleri kapsamında Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Feride Cem'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen "Yeni Yüzyılın Sanayisi" temalı panele, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan ve İktisadi Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu katıldı. Panelistler sanayinin Türkiye Yüzyılı'na katkısının artarak süreceğini söyledi.Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, "Anadolu sanayisinde nerden nereye geldik diye düşündüğümüz zaman Türkiye hep çok daha ileriye gitti" dedi. Türkiye'nin sanayisine bakıldığında yapılamayacak hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Konukoğlu, şunları kaydetti: "Sanayimiz çok ileri gitti. Ülkemizin geleceğindençok eminim. Diğer ülkeler bizim kadar hızlı hamleler yapamıyor. Duraklama dönemine girdiler. Gaziantep'te pandemde bile kimse fabrikasını kapatmadı. Hatta ihracatta sıçrama yaptık. Çünkü bir malı bulamadığınızda araştırır, yapan adamı bulursunuz. Şu anda Türkiye 'yapan adam' durumunda. Türkiye'de verdiğiniz bir ürün siparişi üç hafta sonra mağazaya gidiyor. Bunlar çok önemli avantajlar. Buna karşın Avrupa'da sanayiler küçülmeye başladı." Anadolulu bir sanayic olarak Türkiye'nin çok zor dönemlerden geçtiğine şahit olduğunu söyleyen Konukoğlu, "Yurtdışında yatırım yapmak içime sinmiyor. Ülkemizde işsizlik problemi varken önceliği kendi ülkemde yatırıma veriyorum" diye konuştu.85'i yurtdışında 700 mağaza ile faaliyet gösterdiklerini söyleyen Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan, bu dönemde devleti hep yanlarında hissettiklerinianlattı. Sanayide verilen teşvikleri çok önemsediklerini kaydeden Davut Doğan, şunları anlattı: "35 metrekarelik bir atölye olarak yola çıktık bugün 3.220 çalışanımız var. Bunun yanı sıra Senegal'de mobilya fabrikası kurduk." Finansa erişimde bir sıkıntı yaşamadıklarını söyleyen Doğan, devletin gücünün daima üretenin yanında olduğunu kaydederek, "Küçük bir ilçe olan Biga'dan çıktık, ilçemizde işsizlik sorununu kökten çözdük. Bize işçi getirenleri altınla ödüllendiriyoruz" şeklinde konuştu.Türkiye'nin önünde pek çok fırsatın bulunduğunu söyleyen Ayhan Zeytinoğlu da, "Önümüzde fırsatların yanında yapısal sorunlar da var. Bunları çözmemiz gerekiyor" diye konuştu. Türkiye'nin dünyayla rekabet etme açısından en uygun ülke olduğunu anlatan Zeytinoğlu, şunları anlattı: "Sanayi odası üyelerimizin yüzde 10'u yabancı sermayeli, yabancıların de üretmek için geldiği bir bölgedeyiz. Avrupa Birliği Türkiye'nin birinci ticaret ortağı konumunda. Bu pazarın önemi yadsınamaz. İhracatımızın yüzde 55'i Avrupa'ya gidiyor. Belli bir yönümüz var. Temel sorunlar çözülebilecek konular. Sanayi devrimi devam ediyor. Buna ayak uydurmamız lazım."Eskiden bir makinada arıza olduğu zaman yenisini bulmanın mümkün olmadığını söyleyen Abdulkadir Konukoğlu, "Ancak bozulan dişi matkapla delip, kaynak yapardık. Mümkün olduğu kadar elimizdekilerle yetiniyorduk. Şuan hafif makinada bir aşınma olsa hemen yenisini takıyorlar" dedi. Gaziantep'te 10 milyar doların üzerinde ihracat yapıldığını belirten Konukoğlu, "Çok şükür Türkiye'nin önü çok açık. Biz şu an 15 bine yakın kişiye istihdam sağlıyoruz. Fakat beni düşündüren bir şey var. Bu kadar robotlaşmayla bu kadar insana nasıl iş bulacağız?" ifadelerini kullandı.İKTİSADİ Kalkınma Vakfı Başkanı Ayhan Zeytinoğlu İktisadi Kalkına Vakfı'nın 1965 yılında kurulan bir vakıf olduğunu belirtti. Zeytinoğlu, "Bu vakfın amacı Türkiye'nin AB'ye girmesini hızlandırmak. Bizim tezlerimizi Avrupa'da anlatmak ve odalar vasıtasıyla AB'nin bizden istediklerini hem kamuya hem ticarete anlatmak" diye konuştu.ülkeye ihracat yaptıklarını söyleyen Davut Doğan, mobilya ihracatında Türkiye'nin şu anda 7'nci sıraya yükseldiğini söyledi. Hedeflerinin ilk 5'te yer almak olduğunu kaydeden Doğan, şunları anlattı: "Biz devletimizi bu dönemde hep yanımızda hissettiğmiz için bunu yapabilecek güçteyiz. İstanbul Mobilya Fuarı'nda bunu net bir şekilde gördük. Son yıllarda yapılan en geniş katılımlı fuar oldu. Yabancı alıcılar büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin ciddi bir üretim gücü var. Bir araya gelip ölçeğimizi büyütmemiz lazım. Biz 7 şirket bir araya gelerek ortak şirket kurduk."