Avrupa ekonomisine çifte darbe geldi

Aşırı sıcaklar ve İran savaşının enerji piyasalarında yarattığı baskı Avrupa
ekonomisini iki cepheden sıkıştırıyor. Kuraklık nedeniyle nükleer santrallerde üretim kısılırken nehir taşımacılığı ve tarım da sekteye uğradı. Aşırı hava koşullarının Avrupa ekonomisine bu yıl 180 milyar euroya mal olabileceği hesaplanırken, kış öncesinde doğal gaz fiyatları da endişeleri artırıyor. Romanya
'nın devlete ait nükleer enerji üreticisi Nuclearelectrica, Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi nedeniyle faaliyetteki tek reaktörünü elektrik şebekesinden ayırmaya başladı. Benzer sorunlar Fransa
ve Macaristan
'da da görüldü.