Giriş Tarihi: 5.02.2026 16:53

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklenen 3 temel politika faizi kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasaların beklediği 3 temel politika faizini açıkladı. ECB piyasa beklentileri doğrultusunda faizi sabit tuttu.

Giriş Tarihi: 5.02.2026 16:53
Avrupa Merkez Bankası (ECB), piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini sabit bıraktığını açıkladı.

POLİTİKA FAİZLERİ MEVCUT SEVİYELERDE KALDI

ECB'nin aldığı kararla birlikte, mevduat faizi yüzde 2, ana refinansman faizi yüzde 2,15 ve marjinal borç verme faizi yüzde 2,40 seviyesinde korunmuş oldu.

ENFLASYON VURGUSU VE TEMKİNLİ DURUŞ

Yönetim Konseyi açıklamasında, orta vadede enflasyonu yüzde 2 hedefine düşürme kararlılığı bir kez daha vurgulandı. Para politikası kararlarının, veriye bağlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla alınacağı belirtilirken, faiz patikasına ilişkin herhangi bir ön taahhütte bulunulmadığı ifade edildi.

VARLIK ALIM PROGRAMLARINDA KADEMELİ KÜÇÜLME

ECB, Varlık Alım Programı (APP) ile Pandemi Acil Varlık Alım Programı'na (PEPP) ilişkin portföylerin, vadesi dolan menkul kıymetlerden elde edilen anapara ödemelerinin yeniden yatırıma yönlendirilmemesi nedeniyle, öngörülebilir ve kontrollü bir hızda küçülmeye devam ettiğini bildirdi.

