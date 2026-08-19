Avrupa yangın riski sigortanın haritasını değiştiriyor

Avrupa'da aynı hafta içinde altı ülkeyi etkileyen sıcak hava ve orman yangınları, sigorta sektöründe doğal afet risklerinin modellenmesini yeniden gündeme taşıdı. Yangınların geleneksel olarak yüksek riskli kabul edilen Akdeniz ülkelerinden daha geniş bir coğrafyaya yayılması, sigorta ve reasürans şirketlerini mülk risklerini, fiyatlama modellerini ve katastrofik risk kapasitelerini yeniden değerlendirmeye yöneltiyor. Avrupa'da sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte orman yangınlarının oluşturduğu risk, sigorta sektörünün önemli gündem maddelerinden biri haline geliyor. Son yangın dalgasında Fransa, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Belçika ve Almanya dahil farklı Avrupa ülkelerinde yangın ve aşırı sıcaklık kaynaklı riskler aynı dönemde gündeme geldi. Sigorta sektörü açısından dikkat çeken gelişme ise yalnızca yangınların sayısı veya yanan alanların büyüklüğü değil. Yangın tehlikesinin daha önce görece düşük riskli kabul edilen bölgelere doğru genişlemesi, mevcut katastrofik risk modellerinin gelecekteki kayıpları ne ölçüde doğru yansıtabildiği sorusunu gündeme getiriyor. Sigortacılar doğal afet risklerini değerlendirirken artık sıcaklık, kuraklık, bitki örtüsü, rüzgar ve yangın tehlikesini birbirinden bağımsız unsurlar olarak ele almak yerine aralarındaki bağlantıya daha fazla odaklanıyor. Uzun süreli sıcak hava dalgaları toprağı ve bitki örtüsünü kuruturken yangının başlamasını ve hızla yayılmasını kolaylaştırıyor. Bu nedenle aşırı sıcaklık ile orman yangını giderek daha fazla bileşik risk olarak değerlendiriliyor. Swiss Re Institute'un son çalışması da riskin büyümesine dikkat çekiyor. Avrupa'da orman yangınlarından kaynaklanan sigortalı kayıpların 1970'ten bu yana reel olarak yıllık yüzde 8-11 arttığı hesaplanıyor. Swiss Re, orman yangınını küresel ölçekte en hızlı büyüyen doğal afet risklerinden biri olarak değerlendiriyor.

YENİ RİSK HESABI

Yangınların yerleşim alanlarına yaklaşması özellikle konut ve ticari mülk sigortalarında risk değerlendirmesini değiştiriyor. Bir bölgenin geçmişte büyük bir yangın yaşamamış olması, gelecekte düşük riskli kalacağı anlamına gelmiyor. Sigorta şirketleri açısından geçmiş hasar istatistiklerinin yanında ileriye dönük iklim ve yangın modellerinin kullanılması daha önemli hale geliyor. Riskin coğrafi olarak genişlemesi reasürans şirketlerini de yakından ilgilendiriyor. Çok sayıda ülkede aynı dönemde meydana gelen yangınlar, birbirinden bağımsız kabul edilen portföylerin aynı sıcak hava sistemi nedeniyle eş zamanlı hasar üretmesi ihtimalini artırıyor. Bu durum katastrofik risk birikiminin ve reasürans kapasitesinin yeniden hesaplanmasını gerektirebilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör