Avrupa’da doğal gaz alarmı! Yüzde 50’den fazla arttı, Goldman Sachs’tan revizyon geldi

Avrupa'da doğal gaz fiyatları sıcak hava dalgası, düşük depo doluluk oranları ve Hürmüz Boğazı'ndaki LNG sevkiyatlarına ilişkin endişelerle yükselişini sürdürüyor. Ağustos vadeli doğal gaz kontratları 63,58 avroya çıkarken, fiyatlardaki son bir aylık artış yüzde 50'yi aştı. Goldman Sachs da kısa vadeli Avrupa doğal gaz fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

Avrupa'da doğal gaz piyasasında yükseliş hız kazandı. Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli kontratların megavatsaat fiyatı, saat 10.11 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artarak 63,58 avroya ulaştı. Haziran sonunda yaklaşık 40 avro seviyesinde bulunan doğal gaz fiyatlarının böylece son bir aylık yükselişi yüzde 50'nin üzerine çıktı.

DOĞAL GAZDA BİR AYDA YÜZDE 50'Yİ AŞAN ARTIŞ

Avrupa'nın doğal gaz fiyatları açısından referans noktası olan TTF'de ağustos vadeli kontratlar dün megavatsaat başına 62,53 avrodan kapanmıştı. Kontratlar bugün yüzde 1,7 değer kazanarak 63,58 avroya yükseldi.

Doğal gaz fiyatlarının haziran sonunda yaklaşık 40 avro seviyesinde olduğu dikkate alındığında, Avrupa'da enerji maliyetlerindeki yükselişin boyutu da ortaya çıktı.

SICAK HAVA ENERJİ TALEBİNİ ARTIRDI

Fiyatların yükselmesinde Avrupa genelinde etkisini sürdüren sıcak hava dalgası önemli rol oynuyor. Klima kullanımının artması elektrik tüketimini yukarı çekerken, Fransa'da yüksek sıcaklıklar nedeniyle bazı nükleer reaktörlerde üretimin azaltılması doğal gaz santrallerine olan ihtiyacı artırdı.

Asya'daki yüksek sıcaklıklar da LNG talebini artırarak Avrupa ile Asya arasında kargo rekabetini güçlendirdi. Bazı LNG sevkiyatlarının daha yüksek fiyat sunan Asyalı alıcılara yönelmesi Avrupa piyasasındaki arz endişelerini daha da artırdı.

AVRUPA'NIN DEPOLARI YÜZDE 54,38 DOLU

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 54,38 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa ülkeleri kış sezonu öncesinde depolarını doldurmaya çalışırken, LNG arzında yaşanabilecek olası aksaklıkların bu süreci yavaşlatabileceğine yönelik endişeler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturuyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI ENDİŞESİ BÜYÜYOR

Piyasaların yakından takip ettiği bir diğer gelişme ise Hürmüz Boğazı'ndaki LNG sevkiyatlarının geleceği. Dünya petrol tüketiminin yaklaşık beşte biri ile küresel LNG ihracatının yüzde 20'sinin geçtiği boğazdaki aksaklıkların uzamasından endişe ediliyor.

Piyasalardaki ağırlıklı beklenti Hürmüz Boğazı'nın yılın son çeyreğinden önce yeniden açılması yönünde olsa da analistler, kapanmanın uzaması halinde Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarının yüksek seviyelerde kalabileceğini değerlendiriyor.

GOLDMAN SACHS TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

Goldman Sachs da Orta Doğu'da devam eden gerilimin Basra Körfezi'nden LNG ihracatının beklenenden daha yavaş toparlanmasına neden olacağı beklentisiyle Avrupa doğal gaz fiyatlarına ilişkin kısa vadeli tahminini yukarı yönlü revize etti.

Banka, yaz sezonunun geri kalanında küresel LNG arzında yıllıklandırılmış bazda 16 milyon tonluk, yaklaşık yüzde 4'lük düşüş yaşanacağını öngördü.

IEA'DAN KIŞ ÖNCESİ UYARI

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) da Körfez'den LNG ihracatının yeniden başlamasında yaşanabilecek ilave gecikmelerin küresel piyasaların daha uzun süre sıkı kalmasına yol açabileceği uyarısında bulundu.

IEA'ya göre olası gecikmenin etkisi, özellikle gelecek kış öncesinde doğal gaz depolarını doldurmaya çalışan Avrupa ülkeleri olmak üzere LNG ithal eden bütün ülkelerde hissedilebilir.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör