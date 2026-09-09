Avrupa’da doğal gaz fiyatları üç yılın zirvesinde!

Bununla birlikte, tesislerin yaklaşık dörtte birinin hedeflenen seviyelerin üzerinde doluluğa sahip olduğu ve mevcut verilerin bir arz krizinin yaklaştığına işaret etmediği belirtildi.

Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi araştırmacısı Anne-Sophie Corbeau da fiyatlar üzerindeki baskının kısa sürede ortadan kalkmasının beklenmediğini ifade etti. Corbeau, fiziki bir gaz kıtlığına ilişkin işaret bulunmadığını, böyle bir durumun ortaya çıkması için çok sayıda olumsuz gelişmenin aynı anda yaşanması gerektiğini söyledi.

Avrupa'nın doğal gaz fiyatlarında referans kabul edilen Hollanda'nın en yakın vadeli kontratı, Amsterdam'da saat 08.44 itibarıyla megavatsaat başına 77,98 avrodan işlem gördü. Kontrat yüzde 2,8 yükselirken, piyasanın bu seviyede kapanması halinde kapanış fiyatının Aralık 2022'den bu yana görülen en yüksek seviye olması bekleniyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör