Avrupa’da doğal gaz fiyatları üç yılın zirvesinde!

Avrupa doğal gaz piyasasında fiyatlar, Basra Körfezi'ndeki gerilimin hızla tırmanmasıyla birlikte üst üste dördüncü işlem gününde de yükseldi. Düşük stok seviyeleri, önümüzdeki aylarda küresel arzın yeterliliğine ilişkin endişeleri güçlendirdi.
Avrupa'nın referans doğal gaz kontratları, cuma gününden bu yana yüzde 8'in üzerinde yükselerek Ocak 2023'ten bu yana en yüksek seviyesine ulaştı. ABD Donanması'na ait bir savaş gemisine yönelik iki saldırı girişiminin ardından ABD'nin İran'a ait ham petrol tankerlerini vurması da petrol fiyatlarını yukarı taşıdı. Petrolün varil fiyatı 100 dolar seviyesini gördü. Tahran'ın Ürdün'e füze saldırısı düzenlemesi ve Basra Körfezi'ndeki gemilere yönelik uyarıda bulunması da bölgedeki riskleri artırdı.
İhracatta yaşanan aksaklıkların devam etmesi küresel gaz piyasasını sıkılaştırırken, Avrupa kış öncesinde doğal gaz stoklarını yeterli seviyeye çıkarmakta zorlanıyor. Avrupa'daki depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde bulunuyor. Bu oran, yüzde 84 olan beş yıllık ortalamanın oldukça altında.
Tüccarlar, ısıtma sezonunun başlamasıyla birlikte Asya ve diğer bölgelerdeki alıcılarla doğal gaz sevkiyatları konusunda daha yoğun bir rekabet yaşanabileceği riskini değerlendiriyor.
Avrupa'nın en büyük enerji piyasası konumundaki Almanya'da ise stok görünümü daha dikkat çekici. Ülkedeki depolama tesislerinin doluluk oranı yüzde 55 seviyesinde kalırken, Alman Ekonomi Bakanlığı dört depolama tesisinin neredeyse boş olduğunu açıkladı. Bakanlık, ısıtma sezonu başlamadan önce belirlenen doluluk hedeflerine ulaşılmasının teknik açıdan mümkün olmadığını bildirdi.
Bununla birlikte, tesislerin yaklaşık dörtte birinin hedeflenen seviyelerin üzerinde doluluğa sahip olduğu ve mevcut verilerin bir arz krizinin yaklaştığına işaret etmediği belirtildi.
Columbia Üniversitesi Küresel Enerji Politikası Merkezi araştırmacısı Anne-Sophie Corbeau da fiyatlar üzerindeki baskının kısa sürede ortadan kalkmasının beklenmediğini ifade etti. Corbeau, fiziki bir gaz kıtlığına ilişkin işaret bulunmadığını, böyle bir durumun ortaya çıkması için çok sayıda olumsuz gelişmenin aynı anda yaşanması gerektiğini söyledi.
Avrupa'nın doğal gaz fiyatlarında referans kabul edilen Hollanda'nın en yakın vadeli kontratı, Amsterdam'da saat 08.44 itibarıyla megavatsaat başına 77,98 avrodan işlem gördü. Kontrat yüzde 2,8 yükselirken, piyasanın bu seviyede kapanması halinde kapanış fiyatının Aralık 2022'den bu yana görülen en yüksek seviye olması bekleniyor.