Avrupa’da doğal gaz fiyatları yükseldi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ekim vadeli kontratlarda doğal gazın megavatsaat fiyatı cuma günü 71,95 avrodan kapandı.

Doğal gazın megavatsaat fiyatı bugün saat 10.42 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 3,3 artışla 74,35 avroya yükseldi.

Fiyatlardaki yükselişte, ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmanmasının Basra Körfezi'nden enerji arzını daha da aksatabileceği endişeleri etkili oldu.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, Umman Denizi ile Hürmüz Boğazı'nda giriş ve çıkış noktaları İran'ın kontrolünde olacak yeni bir koridor oluşturulmasına ilişkin anlaşmanın gelecek günlerde imzalanacağını duyurdu.

Rızai, söz konusu alanın ABD'nin deniz ablukası uyguladığı alandan başlayarak Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi'ni kapsayacağını söyleyerek, ilan edilecek yeni alana "izinsiz" giren her geminin İran tarafından kara listeye alınacağı uyarısında bulundu.

Bu açıklama, ABD'nin İran'a ait petrol tankerlerine yönelik saldırılarının ardından geldi. ABD ordusu, İran'ın bölgede 2 ABD savaş gemisini hedef almasının ardından cumartesi günü Devrim Muhafızlarına ait 3 tankeri yok ettiğini duyurmuştu.

Karşılıklı saldırılarla devam eden tırmanış, bölgeden LNG sevkiyatlarının daha da gecikebileceğine ilişkin endişeleri artırarak doğal gaz fiyatlarının yukarı yönlü hareketini destekliyor.

DEPOLAMA SEVİYELERİ MEVSİMSEL ORTALAMANIN ALTINDA

Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre, Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 66,6 seviyesinde bulunuyor.

Avrupa yaz dönemi doğal gaz depolama enjeksiyon sürecinin sonuna yaklaşırken depolardaki doluluk oranı şu anda mevsimsel ortalamanın altında seyrediyor.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından yaşanan enerji krizine karşı doğal gaz depolarının 1 Kasım'a kadar yüzde 90 doldurulmasını zorunlu hale getirmişti.

Birlik, geçen yıl depolama kurallarında değişikliğe giderek zor piyasa koşullarında üye ülkelere hedefte esneklik sağladı. Yüzde 90'lık hedefin 1 Ekim ile 1 Aralık arasında gerçekleştirilmesine ve bazı koşullarda depoların yüzde 80 seviyesinde doldurulmasına izin verildi.

Analistler, mevcut hız korunursa ısıtma sezonu başında depoların yüzde 70-75 doluluğa ulaşabileceğini ancak gelecek dönemde asıl sorunun gazın bulunabilirliğinden çok yüksek fiyatla temin edilmesi olacağını belirtiyor.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör