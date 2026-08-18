Avrupa’da doğalgaz alarmı başladı

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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Avrupa'da doğalgaz fiyatları, Körfez bölgesinden sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) sevkiyatında yaşanan kesintiler, Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması ve sıcak havanın enerji talebini artırmasıyla haftaya yükselişle başladı. Sıcak hava nedeniyle elektrik üretiminde gaz kullanımının artması da fiyatları yukarı taşırken eylül vadeli kontratlar yüzde 1.4 değer kazandı. Arz tarafındaki riskler sürerken Avrupa'nın gaz stoklarının durumu da piyasalardaki endişeyi artırıyor. Gas Infrastructure Europe (GIE) verilerine göre Avrupa Birliği ülkelerindeki doğal gaz depolarının doluluk oranı yüzde 60.8 seviyesinde bulunuyor. Depolama seviyesi tarihsel ortalamaların altında.