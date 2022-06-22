Avrupa’da ’enflasyon’ krizi durulmuyor: Rekor üstüne rekor! Almanya, İspanya, Fransa derken şimdi de İngiltere...

ALMANYA'DA ÜRETİCİ ENFLASYONU TARİHİ ZİRVEDE

Almanya'da Federal İstatistik Dairesi, Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) oranlarını açıkladı. Savaş sonrası artan enerji fiyatlarının da etkisiyle mayıs ayında üretici enflasyonu, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 33.6 oranında artış gösterdi. Aralık 2021'den bu yana devam eden artış, en çok doğal gazda görüldü. Santraller bir yıl öncesine göre doğal gaza yüzde 241.2 daha fazla ödeme yaptı. Dağıtımdaki doğal gaz artışı yüzde 148.1 oldu.

Almanya'da nisanda yüzde 7,4 olan yıllık enflasyon, mayısta da yüzde 7,9'a çıkarak 1974'ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştı. Bu rakam; ilk petrol krizinin yaşandığı 1973-1974 kışından bu yana en yüksek oran olarak dikkat çekiyor.