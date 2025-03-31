Avrupa’da işten çıkarma dalgası

Zorlu Ekonomik koşullar, zayıf seyreden talep ve Çin'den gelen şiddetli rekabet Avrupalı şirketleri yeniden yapılanmaya iterek işe alımları dondurma veya işten çıkarmaya zorluyor. Avrupa'da bankacılık, otomotiv, endüstri ve mühendislik, teknoloji, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerdeki işten çıkarma kararlarına her gün yenileri ekleniyor. Avrupa Birliği'nde (AB) 2008 ile 2023 arasında 2.3 milyon imalat işi kaybedilirken, bunun bir milyonu 2019'dan bu yana gerçekleşti. Krizin boyutu, kısa süreli sözleşmeler ve azaltılmış çalışma saatleri ile gölgelenirken, gerçek iş kaybının ise 4.3 milyonu bulabileceği ifade ediliyor.