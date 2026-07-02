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Giriş Tarihi: 2.07.2026 13:07

Avrupa'da konut fiyatları ilk çeyrekte arttı: İşte detaylar

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde, konut fiyatları bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,1 arttı.

AA
Avrupa’da konut fiyatları ilk çeyrekte arttı: İşte detaylar
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Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ülkelerinde 2026 yılı birinci çeyrek döneminde konut fiyatlarındaki değişime ilişkin verileri yayımladı.

Buna göre, AB'de konut fiyatları ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 5,1 arttı.

Aynı dönemde konut fiyatları Avro Bölgesi'nde çeyreklik bazda yüzde 1, yıllık bazda yüzde 4,7 yükseldi.

AB üyesi ülkeler arasında, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe göre konut fiyatları Bulgaristan'da yüzde 6,2, Portekiz'de yüzde 3,8, Slovakya'da yüzde 3,6, İspanya'da yüzde 3,5, Estonya'da yüzde 3,4, Hırvatistan ve Litvanya'da yüzde 3,3, Romanya'da yüzde 3,2, Slovenya'da yüzde 2,9 ve Danimarka'da yüzde 2,8 arttı. Buna karşılık, konut fiyatları Belçika ve Finlandiya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 0,6 ve Macaristan'da yüzde 0,5 geriledi.

Yıllık bazda ise konut fiyatları Portekiz'de yüzde 17,8, Bulgaristan'da yüzde 14,8, Slovakya'da yüzde 14,4, Hırvatistan'da yüzde 14,3, İspanya'da yüzde 12,8, Litvanya'da yüzde 11,9, Macaristan'da yüzde 11,2, Letonya'da yüzde 10,9 ve Çekya'da yüzde 10 arttı. Konut fiyatları yıllık bazda sadece Finlandiya'da yüzde 2 geriledi.

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Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör
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Avrupa'da konut fiyatları ilk çeyrekte arttı: İşte detaylar
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