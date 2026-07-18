Avrupa’da reel ücretler 2021 seviyesini yakalayamadı

OECD verilerine göre Avrupa'da incelenen 27 ülkenin dokuzunda reel ücretler 2021'in altında kaldı. Euro Bölgesi genelindeki reel ücret kaybı beş yıllık dönemde yüzde 1.8'e ulaştı. İtalya, Çekya ve İsveç'teki gerileme çok daha sert gerçekleşirken ülkeler arasındaki ücret makası belirgin biçimde açıldı. İtalya yüzde 6.1 düşüşle son sıraya indi, Türkiye yüzde 78.6 artışla ayrıştı. OECD, 2022 ve 2023 yıllarındaki hayat pahalılığı krizinin etkilerinin 2026'nın başında dahi tamamen ortadan kalkmadığını belirtti. Reel ücret, çalışanın eline geçen nominal ücretin enflasyondan arındırılmış halini gösteriyor.