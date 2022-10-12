Avrupa’da resesyon dalgası

Avrupa'da artan enflasyon hane halklarını vurdukça ve İngiltere Merkez Bankası'nı, faiz oranlarını hızla yükseltmeye zorlarken, İngiltere ekonomisi keskin bir şekilde yavaşlıyor. Ekonomi ağustos ayında üç ay içinde ikinci kez beklenmedik bir şekilde küçülerek ülkenin şu anda bir resesyonda olma ihtimalini artırdı. Ulusal İstatistik Ofisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, üretimdeki yüzde 0.3'lük düşüşün imalatta keskin bir düşüş ve hizmetlerde küçük bir daralmadan kaynaklandığını açıkladı. Avrupa'da bir yandan da gaz sorunu çözülmeye çalışılıyor. Afrika'nın batı kıyısındaki yeni bir sıvılaştırılmış doğal gaz projesinin yüzde 80'i tamamlanmış durumda. Polonya ve Almanya'nın liderleri de bu tesisi ziyaret etti.Senegal ve Moritanya kıyılarına yakın ilk sahanın, gaza bağımlı Almanya'nın 2019'un tamamında kullandığından beş kat daha fazla, yaklaşık 425 milyar metreküp gaz potansiyeli var. Ancak üretimin hızlı bir şekilde başlaması beklenmiyor. Amaç gelecek yılın sonuna yetiştirmek.