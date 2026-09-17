Avrupa’da tahvil piyasasında sular ısınıyor

Dünya genelinde tahvil faizleri enflasyon ve faizlerin uzun süre yüksek kalacağı endişeleriyle tarihi zirvelere çıkarken, Avrupa'da da tahvil piyasalarında satış baskısı derinleşiyor. Almanya'nın 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3.32 ile 2011'den, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 3.38 ile 2008'den, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 3.57 ile 2009'dan, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 3.89 ile 2011'den, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 3.91 ile 2011'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

SATIŞ BASKISI VAR

Benzer bir durum Fransa piyasalarında da yaşandı. Fransa'nın 2 yıllık tahvil faizi yüzde 3.54 ile 2023'ten, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 4.003 ile 2008'den, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4.55 ile 2008'den, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 4.99 ile 2008'den, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5.1766 ile 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Avrupa Birliği üyesi olmayan İngiltere'nin tahvil piyasalarında da satış baskısı var. İngiltere'nin 2 yıllık tahvil faizi yüzde 4.96 ile 2023'ten, 5 yıllık tahvil faizi yüzde 5.03 ile 2008'den, 10 yıllık tahvil faizi yüzde 5.43 ile 2007'den, 20 yıllık tahvil faizi yüzde 5.90 ile 1998'den, 30 yıllık tahvil faizi yüzde 5.95 ile 1998'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) eylül ayı toplantısında politika faizini sabit bırakması beklenmesine karşın bankanın kasım ayı toplantısında faiz artırımına gitmesi öngörülüyor.



DENGELEYİCİ YOK

ABN AMRO Kıdemli Faiz Stratejisti Larissa Fritz, "İran savaşı yeni bir enflasyon dalgasını tetikledi. Bu da piyasa katılımcılarının merkez bankalarının faiz oranlarını artırmasını ve faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutmasını beklemesine yol açtı. 2022-2023 dönemindeki gibi önceki faiz artırımı döngülerinde, kısa vadeli faiz beklentilerindeki yükseliş de tahvil faizlerini yukarı itmişti ancak bu etki, negatif vade primi tarafından kısmen dengelenmişti. Şu anda böyle bir dengeleyici etki söz konusu değil" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör