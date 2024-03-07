Avrupa’da tedarik sorunları Türkiye için fırsat olabilir

Foruma online canlı bağlantıyla katılan siyaset bilimci, yayıncı ve BRENNUS Enstitüsü Danışmanı Ulrike Reisner, Avrupa'nın enerji politikalarını eleştirerek, AB'deki tedarik sorunlarının artmasının Türkiye gibi ülkeler için fırsat olabileceğini vurguladı.Reisner, Avrupa'da siyaset alanında yıllardır enerji odaklı çalıştığını hatırlatarak, "Bugün Brüksel'in enerji politikasının karanlık yüzüne değineceğim. Ben buna Avrupa Birliği (AB) içerisinde enerji diktatörlüğü diyorum. AB, Avrupa Konseyi ile birlikte bir mevzuata dayanmadan, üye devletlerin egemenlik haklarına saygı göstermeden bir enerji politikası güdüyor" dedi. Rusya'ya olan yaptırımların AB'ye enerji girişini sınırladığını belirten Reisner, 2025'ye kadar sıfır emisyon hedefine ulaşmanın zor olduğunu kaydetti.Karbon vergisi ve yeni uygulamaların çelik gibi sektörlerde faaliyet gösteren üreticileri de zorlayacağını belirten Reisner, "Ekonomik rakamlara baktığımızda Almanya başta olmak üzere Avrupa'nın yeni enerji politikasının zararlarını göreceğini düşünüyoruz. AB'deki tedarik sorunlarının artması Türkiye gibi ülkeler için fırsat olabilir. AB'de enerji talebi artarken Rusya ile yapılan kontratlar yeniden gözden geçiriliyor. Kontratlar bozulmak isteniyor. Bu Türkiye için dikkatle izlenmesi ve fırsat olarak görülmesi gereken bir alan" ifadelerini kullandı.FORUMA video konferansla katılan Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı (IRENA) Başkanı Francesco La Camera, "Yenilenebilir Enerji: Daha Güvenli Bir Geleceği İnşa Etmek' başlığındaki konuşmasında, "Yenilenebilir enerjinin, Paris Antlaşması'na uyum sağlayabilmesi için 2030'a kadar üç katına ve enerji verimliliğinin ise iki katına çıkarılmasının en gerçekçi rota düzeltme eylemi olduğuna inanıyorum. Dünyanın yenilenebilir enerji, enerji depolama ve yenilenebilir yakıt kullanımının yaygınlaştırılmasında önemli bir ivme kazanması gerekiyor" dedi. La Camera, şunları söyledi: "IRENA, Enerji Geçişini Hızlandırma Finansman Platformu gibi proje destek platformları, stratejik finansman ve yatırım desteği ile yenilenebilir enerjiye yönelik küresel geçişe ivme kazandırılmasında ön saflarda yer alıyor. ETAF, gelişmekte olan ülkelerde yürütülen yenilenebilir enerji projelerine 5 milyar dolar yatırım sağlamayı hedefliyor."