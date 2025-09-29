Avrupa’da Yılın Otomobili start alıyor

Bu yıl 47'incisi düzenlenen Car of the Year (COTY-Yılın Otomobili) aday adayı modellerin test sürüşü Danimarka'nın kuzeyinde gerçekleşti. 32 COTY jüri üyesinin katıldığı Tannistest adı verilen test sürüşü organizasyonunda 30 aday adayı otomobil vardı. 5 gün süren organizasyonda jüri üyeleri ve yardımcılarının yanı sıra marka temsilcileri de olmak üzere 200'e yakın kişi katıldı. Car of the Year'da 2026 Yılı'nın Otomobili için yarışacak aday otomobiller ekimin ilk haftası açıklanacak. İlk oylama sonrasında ise yedi finalist otomobil 31 Ekim'de belli olacak. 29 Aralık'ta yapılacak son oylamada birinci olan otomobil ise Brüksel Otomobil Fuarı'nda açıklanacak.