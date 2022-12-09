Avrupa’daki kriz Türk markalarına yarıyor

Avrupa'da yaşanan resesyon sonrası birçok markanın AVM'leri terk etmesi Türk perakendecisinin önünü açtı. Dünyanın önde gelen perakende markaları ve gayrimenkul oyuncularını bir araya getiren MAPIC Fuarı'na katılan AVM yatırımcıları Türk markalarını markaja aldı. Bu yıl 29 Kasım-1 Aralık tarihleri arasında Fransa'nın Cannes kentinde düzenlenen fuara 80'i aşkın firma ve 250 kişilik heyetle katıldı.Alkaş'ın Türkiye temsilciliğini yaptığı MAPIC Fuarı'nda İHKİB önderliğinde Turkish Brands standı kuruldu. AC&co Altınyıldız Classics, Chakra, D's Damat, İpekyol, Kiğılı, Madame Coco, NaraMaxx, Nebim, Penti ve Perspective stantta yerini aldı. Türkiye'den Tavuk Dünyası da GAGAVA standı açtı.Fuarı değerlendiren Kiğılı'nın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, bu yıl fuarın oldukça hareketli geçtiğini belirterek, "Türk markalarına daha sıcak bir yaklaşım oldu" dedi. Naramaxx Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, Türk markalarının fuarda yer almasının önemli olduğunu belirterek, "Burası markaların kendini göstermesi açısından önemli bir platform..." diye konuştu.Altınyıldız Yurtdışı Operasyonları'ndan Sorumlu Genel Müdürü Osman Çavuşoğlu ise yurtdışında büyüdüklerini, pandemiden sonra krizi fırsata çevirdiklerini vurguladı. Penti Uluslararası Franchise Müdürü Yavuz Mert de, Avrupa'da yaşanan resesyonun ardından Türk markalarına birçok yerden talep olduğunu söyledi.Perakendecilermetaverse de mağaza açmaya başladı. Naramaxx olarak kadın giyim sektöründe 10 yıldan uzun süredir faaliyetlerini sürdürdüklerini belirten Naramaxx Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı, "Marka bilinirliğini artırmanın güçlü yollarından birinin dijital dönüşüme ayak uydurmak olduğunu tüm dünya pandemi ile daha net görmüş oldu. Bizler de 2020 yılından itibaren marka değerlerimize dijital dönüşümü ekledik ve teknoloji alanında yeni yatırımlar yapmaya başladık, firmamız bünyesinde bir dijitalleşme takımı kurduk. Geçtiğimiz 2 yılda Blockchain, NFT ve Metaverse alanlarında çalışmalara imza attık. İlk metaverse projelerinden biri olan Decentraland platformunda bir mağaza açılışı gerçekleştirdik" dedi.SABAH, Fransa'da düzenlenen Mapic Fuarı'na katılan perakendecilere yemek verdi. Hotel Barriere Le Majestic Cannes'da düzenlenen yemeğe Kığili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hilal Suerdem, Naramaxx Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Özkarakaşlı ve Yeliz Özkarakaşlı, İpekyol Yönetim Kurulu Üyesi Necdet Ayaydın, ALKAŞ Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Avi Alkaş'ın yanı sıra birçok perakendeci katıldı. Perakendeciler Turkuvaz Medya'ya perakende sektörüne desteğinden ötürü teşekkür etti.