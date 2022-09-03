Avrupa’dan Türk battaniyesine talep yağıyor

Yaklaşan kış ayları öncesinde Rus gazının kesilmesi ve yükselen gaz-elektrik fiyatları nedeniyle tedbir üzerine tedbir alan Avrupa, alternatif ısınma araçlarına gözünü dikti. Son dönemde soba ve kömür ithalatını artıran Avrupa ülkelerinin battaniye siparişleri de ikiye katladı. Türkiye'nin battaniye üretiminin yüzde 70'ini karşılayan Uşak'taki battaniye fabrikaları yüksek talebi karşılayabilmek için vardiyayı üçe çıkardı. Ocak ayına kadar tüm siparişlerin dolduğunu anlatan üreticiler, 2021'de 12 milyon dolar olan battaniye ihracatını bu yıl 16 milyon dolara taşımayı hedefliyor.Uşak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağaoğlu, Türkiye'deki battaniye üretiminin yüzde 70'inin Uşak'tan karşılandığını belirterek, "Uşak'ta 40 fabrikamız günde 60-65 bin adet battaniye üretiyor. Bunun yüzde 60'ı iç pazara, yüzde 40'ı ise ihracata gidiyor" dedi. 2021 yılında 12 milyon dolarlık battaniye ihracatının yapıldığını anlatan Ağaoğlu, "Geçen yıl Ortadoğu en güçlü pazarımızdı. Bunu Rusya ve Avrupa ülkeleri takip ediyor. Ancak bu yıl Avrupa'da yaşanan enerji krizi nedeniyle talepte artış öngörüyoruz. Bu durum da Avrupa'yı liderliğe taşıyabilir. Bu yılsonunda battaniye ihracatımızın 15-16 milyon dolara taşımayı hedefliyoruz" diye konuştu.Saçlı Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Saçlı ise Avrupa'dan bu yıl görülmemiş bir taleple karşı karşıya olduklarını söyledi. Üretimlerinin yüzde 70'ini iç pazara verdiklerini anlatan Saçlı, "İç pazarda da çok güçlü bir talep var. O nedenle anlaşmalarımızı yapmıştık. Ancak son anda Avrupa'dan geçen yıla göre iki kattan fazla talep oluştu. Tam kapasite çalışıyoruz. Yeni talebi karşılamak için ek kapasite yatırımı gerekiyor. Şu an o talebe yetişemeyiz. O nedenle bu talebi reddetmek zorunda kaldık" dedi. Günlük 6 bin battaniye ürettiklerini anlatan Saçlı, "Şu an 3 vardiya çalışıyoruz. Ocak ayına kadar olan bütün siparişlerimiz doldu. Birçok firma hem iç pazar hem de ihracattaki yoğun talep nedeniyle vardiyalarını üçe çıkardı" diye konuştu.piyasada Merinos markasıyla bilinen, Türkiye'nin önde gelen battaniye üreticisi ve ihracatçılarından Özerdem Mensucat'ın Yönetim Kurulu Üyesi Turgut Özmercan, ilk 6 ayda ana pazarları konumundaki Almanya'dan güçlü bir taleple karşı karşıya kaldıklarını söyledi. Almanya dışındaki diğer Avrupa ülkelerine de ihracat yaptıklarının bilgisini veren Özmercan, söz konusu pazarlarda yaşanan rekabete vurgu yaptı. Euro/dolar paritesi nedeniyle ihracatta sorun yaşandığına dikkat çeken Özmercan, "Paritenin yanı sıra hammadde maliyetlerindeki artış da sektörümüzü olumsuz etkiliyor. Burada en büyük rakibimiz olan Çinli üreticilere verilen destek nedeniyle rekabette zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı