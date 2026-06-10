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Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:33 Son Güncelleme: 10.06.2026 09:45

Avrupa'dan Türkiye'ye 8 yıl sonra dev kaynak! Bakan Şimşek: Dış finansmanda pozitif ivme somutlaşıyor

Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası’ndan (AYB) yeşil dönüşüm hedefleri kapsamında 8 yıl aradan sonra 200 milyon avro tutarında yeni dış finansman sağladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ülkemizin Avrupa Birliği ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı" dedi.

AA Ekonomi
Avrupa’dan Türkiye’ye 8 yıl sonra dev kaynak! Bakan Şimşek: Dış finansmanda pozitif ivme somutlaşıyor
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Türkiye, Avrupa Yatırım Bankası'ndan (AYB) yeşil dönüşüm hedefleri kapsamında 200 milyon avro tutarında yeni dış finansman sağladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Türkiye'nin uygun koşullu dış finansman teminine yönelik çalışmaları sürerken, AYB kaynaklı iki ayrı finansman anlaşması imzalandı. Hazine geri ödeme garantisi altında sağlanan toplam 200 milyon avroluk kaynak, yeşil dönüşüm ve sürdürülebilir sanayi yatırımlarına yönlendirilecek.

KAYNAK İKİ KURUMA AKTARILACAK

Anlaşma kapsamında finansmanın 100 milyon avroluk bölümü Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ (TKYB) aracılığıyla sürdürülebilir sanayi yatırımlarında kullanılacak. Kalan 100 milyon avro ise Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ (Türk Eximbank) üzerinden ihracatçıların yeşil finansman projelerine aktarılacak.

Söz konusu kaynaklarla, yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve çevre dostu sanayi yatırımlarının desteklenmesi hedefleniyor. Bu adımın, Türkiye'nin küresel iklim hedefleri ve yeşil büyüme vizyonu çerçevesinde reel sektöre katkı sağlaması amaçlanıyor.

DIŞ FİNANSMANDA 4,9 MİLYAR DOLARLIK HACİM

Anlaşmalarla birlikte Türkiye'nin bu yıl sağladığı uygun koşullu dış finansman tutarı 4,9 milyar dolara ulaştı.

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ŞİMŞEK: "DESTEK ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankası ile yürütülen işbirliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine verilen desteğin arttığını belirtti.

Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki olumlu seyrin dış finansmana da yansıdığını ifade ederek, "Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. AYB, ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör

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