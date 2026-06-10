Avrupa’dan Türkiye’ye 8 yıl sonra dev kaynak! Bakan Şimşek: Dış finansmanda pozitif ivme somutlaşıyor

ŞİMŞEK: "DESTEK ARTARAK DEVAM EDİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Yatırım Bankası ile yürütülen işbirliğine dikkat çekerek, Türkiye'nin kalkınma odaklı projelerine verilen desteğin arttığını belirtti.

Şimşek, Avrupa Birliği ile ilişkilerdeki olumlu seyrin dış finansmana da yansıdığını ifade ederek, "Ülkemizin AB ile olan ilişkilerindeki pozitif ivmenin olumlu etkileri, dış finansman alanında somut olarak görülmeye başlandı. AYB, ülkemizin kalkınma önceliklerine destek vermek amacıyla uygun koşullu finansman olanaklarını 2023 yılında deprem sonrası imar çalışmaları için verilen kredi hariç olmak üzere 8 yıl aradan sonra tekrar harekete geçirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Girişi Baki Sancak - Editör