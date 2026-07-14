Avrupalılar Türk klimalarıyla serinliyor

Haziranda Türk iklimlendirme sanayi ihracatının oransal bazda en fazla arttığı ülkeler yüzde 130.7 ile Finlandiya, yüzde 97.3 ile Hırvatistan, yüzde 96.1 ile Letonya, yüzde 83.6 ile Lüksemburg, yüzde 74 ile Malta oldu. İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Osman Baştaş, "Türk üreticileri kaliteli üretim, esnek üretim kabiliyeti, hızlı teslimat ve güçlü mühendislik altyapısıyla küresel pazarlarda önemli bir avantaj sağlarken, tedarik zincirlerinde yaşanan yeniden yapılanma süreci de Türkiye'nin Avrupa'ya yakınlığı sayesinde sektörümüze önemli fırsatlar sundu. Avrupa başta olmak üzere birçok pazarda enerji verimliliği yüksek, düşük karbon ayak izine sahip ve çevre dostu soğutucu akışkanlarla çalışan sistemlere yönelik talep hızla artıyor. Türk firmaları da bu dönüşüme uzun süredir yatırım yapıyor" değerlendirmesinde bulundu.

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