Avrupa’nın göbeğine Türk imzası

Dünyanın üçüncü, Avrupa'nın en büyük stadyumu olacak Barcelona Kulübü'nün Nou Camp Stadyumu Limak imzasıyla yükseliyor. Temmuz 2026'da teslim edilecek olan stadyumun inşaatının yüzde 35'i bir yılda tamamlandı. Limak Holding Onursal Başkanı Nihat Özdemir, inşaatta 15 yerli firmanın ürünlerini kullandıklarını belirterek, "Stadyumun inşasında kullandığımız çeliklerin büyük bölümünü Türkiye'den getiriyoruz. 28 bin ton çeliğin yüzde 60'ı Türkiye'de imal ediliyor" dedi.Koltukları yerleştirilmeye başlanan stadyumun inşaatında bir grup gazeteciye bilgi veren Limak'ın Nou Camp Stadyumu Proje Direktörü Reşit Yıldız, "Nou Camp projesini sadece Limak olarak görmüyoruz. Türkiye için de çok önemli. Bir Türk müteahhidin Batı Avrupa'da aldığı en büyük iş. Biz aslında burada bir Avrupa şirketi yaratmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Kuzey Kore'nin Pyongyang kentindeki Rungrado 1 Mayıs Stadyumu'ndan (114 bin kapasiteli) sonra dünyanın en büyük 3. futbol stadyumunu yaptıklarını aktaran Yıldız, "Tam bir Avrupa vizyonunda, Türklerin de içinde olduğu bir şirket yaratmak ve diğer Türk firmalarının da önünü açmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.İnşaat sahasında 2 bin 900 kişi çalışıyor. Bunların yaklaşık 400 tanesi Türk mühendis ve işçiler. Ancak inşaatta her ulustan çalışan görev yapıyor. Yıldız, "Burası neredeyse Birleşmiş Milletler gibi. Arnavut, Makedon, Gürcü, Bulgar, Güney Amerikalılar var" diye konuştu. Nou Camp'ın inşasının mega proje sınıfına girdiğine vurgu yapan Reşit Yıldız, şunları söyledi: "Şehrin göbeğinde bir mega proje yapıyoruz. O yüzden stadyum çevresinde oturan komşularla zaman zaman sorunlar yaşıyoruz. Cumartesi ve pazar çalışamıyoruz. Sadece hafta içi 8 ile 20.00 arasında çalışıyoruz."Yeni Nou Camp'ın en büyük özelliğinin 50 bin metrekarelik çatısı olacağını kaydeden Yıldız, "Çelik kuşaklama yapıldıktan sonra çatıyı çim sahanın üzerinde halatlarla monte edeceğiz ve daha sonra 96 noktadan senkronize bir şekilde bunu çekeceğiz. Üzerini membran kaplayacağız ve elektrik üretimi için de etrafında güneş panelleri olacak" dedi. Stadyumun koltuk kapasitesi 105 bin, araç kapasitesi 1.850 olacak., geri dönüşümün de önemli örneklerden… Candan, eski stat yıkıldığında 400 bin metreküp hafriyat olduğunu belirterek, "Bunu geri dönüşümde kullanmıyoruz. Zaten temiz toprak olduğu için. Direkt döküm sahalarına yolluyoruz. Biz eski stadyumun yarısını yıktık. 70 bin metreküp beton vardı. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu kadar bir betonu geri dönüşüm yaptık. Yeni döktüğümüz betonun içerisine bu geri dönüştürülmüş betonun yüzde 15'ini kattık. Yenisinde eskisinin ruhu olacak. Projemizle uluslararası geri dönüşüm sertifikaları alacağız" açıklamasında bulundu.Müdürü Gökhan Candan da, çatının üzerine 4.5 megavatlık güneş panelleri yerleştireceklerini, burada kendi enerjisilerini kendilerinin üreteceğini söyledi. RIBA 2030 İklim Mücadelesi hedeflerinde metrekarede 750 kilogram karbondioksiti geçmeme kuralı olduğunu belirten Candan, "Biz 700 kilogramdayız. RIBA hedeflerine ulaşan dünyadaki tek stadyumuz. Biz 2030 hedeflerini tamamladık, 2050'yi konuşuyoruz" dedi.