Avrupa’nın ikinci büyük hidroelektrik gücüyüz

Türkiye, yenilenebilir enerji yatırımlarında tarihi bir başarıya daha imza attı. Hidroelektrik kurulu güç 32 bin 294 megavat seviyesine çıktı. Fransa, İtalya ve İspanya gibi gelişmiş Avrupa ekonomilerini geride bırakan Türkiye, Norveç'in ardından Avrupa kıtasının en büyük ikinci hidroelektrik kapasitesine sahip ülkesi oldu.

DEVLER LİGİNDEYİZ

Uluslararası Hidroelektrik Derneği (IHA) tarafından yayımlanan "2026 Dünya Hidroelektrik Görünümü" raporuna göre, Türkiye, dünya genelindeki hidroelektrik kapasitesi sıralamasında Çin, Brezilya, ABD, Kanada, Hindistan, Rusya, Japonya ve Norveç gibi devlerin hemen ardından gelerek dünyanın en büyük 9'uncu hidroelektrik gücü olarak kayıtlara geçti. Küresel ölçekte hidroelektrik üretimi geçen yıl 4 bin 495 teravatsaat seviyesine ulaşırken, bu miktarın dünya genelindeki rüzgar ve güneş enerjisi üretiminin toplamına yakın olması, hidroelektriğin halen dünyanın en büyük yenilenebilir elektrik kaynağı olduğunu bir kez daha kanıtladı. Aynı dönemde dünya genelinde toplam hidroelektrik kurulu gücü 1469 gigavata ulaşırken, bu kapasitenin büyük kısmını konvansiyonel santraller üstlendi.

YENİ YATIRIM DALGASI KAPIDA

Dünya genelinde hidroelektrik sektörü büyük bir değişimden geçerken, geliştirme aşamasındaki proje portföyü de 1127 gigavat gibi devasa bir büyüklüğe ulaştı. Bu projelerin 390 gigavattan fazlasının halihazırda inşaat aşamasında olduğunu belirten uzmanlar, artan elektrik talebi ve enerji güvenliği endişelerinin hidroelektrik yatırımlarını yeniden küresel gündemin ilk sırasına taşıdığına dikkat çekiyor. Enerji sistemlerinin yalnızca elektrik üretimine değil, aynı zamanda esneklik, dengeleme, rezerv kapasite ve şebeke güvenliğini sağlayacak teknolojilere ihtiyaç duyması, hidroelektrik santrallerini bu hizmetleri aynı anda sunabilen nadir ve vazgeçilmez üretim kaynaklarından biri haline getiriyor.

RÜZGÂRDA DÜNYADA 5'İNCİ GÜNEŞTE 10'UNCU SIRADAYIZ

Türkiye 2025'te rüzgar enerjisi kurulumlarında da dünyada 5'inci, güneş enerjisi kurulumlarında ise 10'uncu sırada yer alıyor. Rüzgar ve güneş enerjisinde dünyanın lider pazarları arasındaki yerini güçlendiren Türkiye'nin, 2035'e kadar 25 gigavat rüzgar ve 8 gigavat batarya depolama kapasitesine ulaşarak enerji dönüşümünü hızlandırması bekleniyor.