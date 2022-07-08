Avrupa’nın parasında büyük çöküş

Enflasyon, enerji maliyetleri ve durgunluk arasında gidip gelen Avrupa yanı başındaki Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle hızlı hareket edemiyor. Avrupa'nın para birimi euro da dolar karşısında 20 yılın en düşük seviyesini gördü. Euro, dolar karşısında 1.01'e gerileyerek 2002'den bu yana en düşük seviyeye indi. Euro dolar paritesi euronun çıktığı 2000 yılının hemen ardından 2001'de 0.8 seviyelerine kadar gerilemişti. 2002'den bu yana da sadece 2017 yılında 1.05'ler seviyelerinde seyretmiş bunun dışında hiç bu kadar gerilememişti. Güçlü dolar, zayıf euro etkisiyle bu yıl parite yüzde 10'dan fazla geriledi. Euro Bölgesi'nde enflasyon tarihi yüksek seviyelere çıkarken ABD'de de 41 yılın zirvesinde. Buna karşın martta faiz artışına başlayan Fed, son toplantıda dozu artırıp gelecek iki toplantı için de 75 baz puan sinyali vererek sıkılaşmayı güçlendirdi. Avrupa Merkez Bankası (ECB) ise yüksek enflasyona karşın tahvil piyasasındaki dengeyi korumaya da dikkat ediyor. Varlık alımlarını tamamlayan banka, bu ayki toplantıda 25 baz puan artışı planlıyor. Fakat son verilerdeki yavaşlama ve enflasyonda düşüş emaresinin görülmemesi nedeniyle piyasalar EBC'nin daha hızlı bir başlangıç yapmasını bekliyor.Son günlerde ECB'ye yakın isimler önümüzdeki günlerde yapılacak toplantılarda beklentilerin çok üzerinde faiz artırımı yapılacağı yönünde mesajlar vermeye başladı. Buna rağmen euroda küçük de olsa bir toparlanma yaşanmadı. Euro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi de enerji krizine yönelik endişelerle Mayıs 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi.JAPONYA piyasaları eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe'nin suikaste uğramı haberiyle çalkalandı. Haberlerin gelmesinin ardından artıda başlayan hisseler kazanımlarını geri verdi. Yen de değer kaybına uğradı. Ölüm haberi piyasa kapandıktan sonra geldi. Nikkei endeksi seansın başında yüzde 1.4'e kadar tırmandıktan sonra yüzde 0.1 artışla 26 bin 517'da kapandı. Topix endeksi de kazançlarının çoğunu vererek 0.27 artışla günü kapattı.