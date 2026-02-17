Avrupa’nın Türkiye’ye ihtiyacı artık daha belirgin hale geldi

Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yeniden canlandırılmasına yönelik iş dünyasının girişimleri hız kazanırken, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Avrupa İş Konseyleri tarafından AB liderlerine gönderilen açık mektup gündemdeki yerini koruyor. Türkiye'nin AB üyelik sürecinin yeniden ele alınması, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi çağrılarını içeren mektuba ilişkin değerlendirmelerde bulunan DEİK Türkiye- Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, sürecin hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

SOMUT İLERLEME BEKLENİYOR

İstanbul'da düzenlenen "Türkiye-AB: Diyalogdan Aksiyona AB Liderlerine Açık Mektup Basın Buluşması" kapsamında konuşan Yalçındağ, Türk iş dünyasının Türkiye-AB ilişkilerinde somut ilerleme beklentisi taşıdığını belirtti. Yalçındağ, uzun yıllardır gündemde olmasına rağmen Türkiye'nin AB üyeliği sürecinde beklenen gelişmelerin yaşanmamasının kamuoyunda hayal kırıklığı oluşturduğunu ifade ederek, mevcut küresel ekonomik koşulların sürecin yeniden canlandırılması için önemli bir fırsat sunduğunu söyledi.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ PERSPEKTİFİ

Türkiye'nin ekonomik büyüklüğü ve bölgesel rolüne dikkat çeken Yalçındağ, Türkiye ile Avrupa arasındaki ilişkilerin karşılıklı ihtiyaç temelinde yeniden şekillendiğini dile getirdi. Türkiye'nin AB sürecine ilişkin gerekli adımları bildiğini belirten Yalçındağ, iş dünyasının sürecin siyasi tartışmaların ötesinde ekonomik ve stratejik iş birliği perspektifiyle ele alınmasını beklediğini kaydetti. Avrupa Birliği'nden gönderilen mektuba kısa vadede yanıt alınamaması halinde girişimlerin süreceğini belirten Yalçındağ, iş dünyasının süreci kararlılıkla takip edeceğini ifade etti.

ESKİ YAKLAŞIMLA DEVAM EDİLEMEZ

Mehmet Ali Yalçındağ, Türkiye-AB ilişkilerine ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Her şeyin bir zamanı var. Bunun zamanının şimdi olduğunu düşünüyoruz. Türkiye artık 1.5 trilyon dolarlık ekonomi oldu. Türkiye'yi yönetenler ne yapılması gerektiğini biliyor. Avrupa'nın Türkiye ile ilişkilerde eski yaklaşımı sürdürme lüksü kalmadı. Eskiden bizim Avrupa'ya daha fazla ihtiyacımız vardı, bugün ise karşılıklı bir ihtiyaç söz konusu. Avrupa'nın Türkiye'ye olan ihtiyacının daha belirgin hale geldiğini görüyoruz. İş dünyası olarak bu sürecin hızlanmasını istiyoruz ve sonuç alana kadar kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz."