Avrupa’ya güneş tarlası dikecek

Arap Emirlikleri'nden Azerbaycan'a, Suriye'den Romanya'ya birçok ülkede ulaşım, enerji ve altyapı projelerine imza atan Kalyon İnşaat, Avrupa'nın güneş enerjisi pazarındaki varlığını güçlendirmeyi hedefliyor. Kalyon İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, "Romanya Sibiu bölgesinde inşa ettiğimiz Hermannstadt Güneş Enerjisi Santrali, yaklaşık 60 MWp kurulu güce sahip olacak. Tahmini 94 bin güneş panelinin kullanılacağı proje, 70 hektarlık alanda (yaklaşık 98 futbol sahası büyüklüğünde) gerçekleştiriliyor. 40 milyon euro değerindeki yatırımın yılda yaklaşık 21 bin 600 ton karbon emisyonunun önüne geçmesi öngörülüyor. 2027 yılının ilk çeyreğinde devreye alacağız. Polonya, Hırvatistan ve İtalya'da da yeni yatırımlar geliştirmeyi planlıyoruz" dedi. Basın mensuplarıyla bir araya gelen Kalyoncu, şirketin yurtdışı projelerini anlattı. Türkiye'de kazandıkları deneyimi dünyaya taşıdıklarını belirterek, şöyle konuştu: "Ülkelerin kalkınma hedeflerine, bölgesel bağlantılarına, enerji güvenliğine ve ekonomik gelişimine uzun vadeli katkı sağlayacak projelerde yer almayı önemsiyoruz."

HAVALİMANI ARALIKTA

Şam Uluslararası Havalimanı'nın rehabilitasyonu ve kapasite artırımı projesinin devam ettiğini söyleyen Kalyoncu, aralıkta ilk fazın açılmasının hedeflendiğini belirterek, "1 ve 2. terminallerdeki geliştirmelerin tamamlanmasıyla 2026 yılı sonunda 6 milyona, 3. terminalin devreye alınmasıyla 16 milyona çıkarılması hedefleniyor. İkinci ve üçüncü fazlarda eklenecek, her biri 7.5 milyon yolcu kapasiteli iki yeni birimle birlikte Şam Uluslararası Havalimanı'nın yıllık yolcu kapasitesinin 10 yıl içinde 31 milyona ulaşması öngörülüyor. Projenin uygulama sürecinde 90 binden fazla istihdam oluşturacağı tahmin ediliyor" diye konuştu. Kalyon İnşaat ve Cengiz İnşaat, Katar'dan UCC ve ABD'den Assets Investments arasında imzalanan 4 milyar dolarlık proje kapsamında mevcut havalimanı tesisleri rehabilite edilirken yeni terminal, apron ve destek yapıları inşa edilecek; havalimanının işletme kalitesi ve kapasitesi kademeli olarak artırılacak.

SURİYE'NİN ELEKTRİĞİNİN % 60'I

Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunmak için enerji ve ulaşım projeleri de inşa ettiklerini söyleyen Kalyoncu, şunları anlattı: "7 milyar dolarlık enerji yatırımı kapsamında, Suriye'de toplam 4.000 megavat kurulu güce sahip doğalgaz çevrim santralleri ile 1.000 megavat kurulu güce sahip güneş enerjisi santralleri inşa edilecek. Bu üretim kapasitesi ile Suriye'nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50-60'ı karşılanabilecek."





ROMANYA'YA 400 MİLYON EUROLUK YATIRIM

Romanya'da Mis Grup ile Craiova–Targu Jiu Yolu'nun yapım ihalesini de aldıklarını söyleyen Kalyoncu, "Eylülde sözleşmenin imzalanması planlanıyor. 400 milyon euroluk proje 19.5 km yol, tünel, kavşak, viyadük ve otopark yapımını içeriyor" dedi.



BAE'YE HIZLI TREN

Birleşik Arap Emirlikleri'nin toplam 8 milyar dolara mal olacak ilk yüksek hızlı tren hattında da yer aldıklarını anlatan Kalyoncu, "Projenin yaklaşık 3 milyar dolarlık Abu Dabi bölümünü uluslararası ortaklarımızla yapıyoruz. Abu Dabi ile Dubai arasındaki seyahat süresi 30 dakikaya inecek" dedi.



ZENGEZUR'DA DA YER ALIYOR

Kalyon İnşaat, Zengezur Koridoru kapsamında Azerbaycan-Ahmedbeyli- Horadiz-Minicivan-Ağbend Otoyolu projesi, Azerbaycan- Horadiz-Ağbend Demiryolu projesi ve Kars- Iğdır-Aralık-Dilucu Yüksek Standartlı Demiryolu projelerinde de yer alıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör