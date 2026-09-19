Avrupa’ya petrol gelecek ay kesiliyor

Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e uzanan Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırının ardından Saudi Aramco, Avrupa'daki müşterilerine ham petrol sevkiyatını durdurma kararı aldı. Şirket, petrol rafinerisi müşterilerine gelecek ay ham petrol sağlanamayacağını bildirdi. Kaynaklar, söz konusu teslimatların önümüzdeki ay gerçekleşmeyeceğini ve bu kararın tüm Avrupalı alıcıları kapsadığını ifade etti. Avrupalı rafineriler, Suudi ham petrolünü genellikle Kızıldeniz'e bir boru hattıyla bağlı olan Mısır'ın Akdeniz'deki Sidi Kerir limanından temin ediyor. Boru hattındaki kesinti, Aramco'nun müşterileri arasında panik alımlarına yol açtı. OECD üyesi Avrupa ülkeleri haziranda Arabistan'dan günde 577 bin varil ham petrol ithal etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör