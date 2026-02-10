Avukatlara vergi denetimi başladı

Doktorlar, fal, astroloji, medyumluk hizmeti verenler, online psikolog ve diyetisyenler derken sıra avukatlara geldi. Maliye'nin denetimlerinde avukatların ortalama gelir beyanı 34 bin lira oldu. Maliye avukatlara yazı göndermeye başladı. Yazıda, Maliye'nin verilerine dikkat çekilerek, "avukatlık faaliyetine ilişkin 2023 ve 2024 takvim yıllarıyla ilgili değerlendirme yapılacağı" bilgisine yer verilirken "vergisel ödevlerle ilgili olumsuzlukları önlemek" amacıyla yapılan çalışmalara da dikkat çekiliyor.

YAZ UZLAŞI YA CEZA

Maliye RADAR adındaki sistemiyle meslek gruplarının gelirlerini ve beyan ettikleri gelirleri karşılaştırmaya başladı. Aynı şekilde vergi denetmenleri, son yıllarda bizzat muayene veya işletmede bulanarak hasılat tespiti de yapmaya başladı. Bu tespitler sırasında, beyan edilen gelir ile hasılat arasında yüzde 20'den fazla olması durumunda, mükellef açıklamaya davet ediliyor. Gelir İdaresi Başkanlığı, ay içerisinde vergi levhaları ve gelirlerle ilgili riskleri analiz etme şansı vermek için Dijital Vergi Dairesi'ne risk sorgulama özelliği de ekledi. Bu uygulama ile riski anlayan mükellef gönüllü olarak vergi dairesine giderek, ağır ceza yemek yerine, uzlaşıyı seçerek gerçek vergisini ödeyebilir.