Axa Sigorta ve Kia’dan K Kasko

AXA Sigorta, markalı kasko iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Çelik Motor ile yaptığı iş birliğiyle Axa Sigorta, Kia marka araç sahiplerine K Kasko ürünü ile Kia yetkili servislerinde marka standartlarında hasar onarım garantisi sunuyor. K Kasko ürünü ile Axa Sigorta, Kia marka otomobil sahiplerine mevcut Maksimum Kasko poliçesinin tüm avantajlarını sunarak müşterilerinin araçlarını geniş teminatlarla güvence altına alıyor. K Kasko sahipleri, kaza sonucu oluşan araç hasarının tazmini dışında, sektördeki en geniş teminatlara sahip kasko ürünlerinden olan Maksimum Kasko kapsamındaki birçok teminat ve asistans hizmetinden yararlanıyor. Böylelikle araç çalınması, yangın, cam kırılması, doğal afetler gibi durumları da kapsamına alan K Kasko, ikame araç hizmeti, kaza sonucu seyahat ve mecburi konaklama giderleri gibi asistans hizmetlerini de sunuyor. Asistans hizmetlerinden 7/24 yararlanabilen sigortalılar, mini onarım hizmetiyle hasarsızlık indirimleri bozulmadan küçük hasar onarımlarını gerçekleştirebiliyor. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşcan, söz konusu iş birliği hakkında şunları söyledi: "Axa Sigorta olarak, müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran yenilikçi çözümlerimizle 130 yıldır Türkiye'de sigorta sektörüne öncülük ediyoruz. İnsan odaklı yaklaşımımızla, müşterilerimizin hayatın farklı alanlarında yaşayabilecekleri sorunlar karşısında onlar için vazgeçilmez bir çözüm ortağı olmak hedefimiz. Yeni iş birliğimizle kasko alanında sunduğumuz fark yaratan çözümleri Kia otomobil sahipleriyle de buluşturmaktan dolayı mutluyuz."