AXA Sigorta’dan ’AXA Bebek Plus’ uygulaması

AXA Sigorta, yeni nesilleri hayatın ilk anlarından itibaren koruma altına almak amacıyla doğum ve yenidoğan teminatlarını çok güçlü bir yapıyla yeniledi. Bu düzenlemeyle birlikte doğum teminatındaki bekleme süresi kısaltılırken, gebelikten doğum sonrasına uzanan tüm süreç kesintisiz bir güvence anlayışıyla yeniden tasarlandı. Böylece aileler, sağlık güvencesine hayatlarının en özel döneminde daha erken ve daha kapsamlı bir şekilde kavuşuyor. Sağlık hizmetlerini herkes için daha erişilebilir kılmayı hedefleyen AXA Sigorta, anne adaylarının ve yeni doğan bebeklerin hayatını kolaylaştıracak kapsamlı bir güvenceye imza attı. Yeni düzenlemeyle birlikte gebelik sürecindeki rutin kontrollerden doğum sırasındaki komplikasyonlara, hatta doğum sonrası bebeklerin sağlık harcamalarına kadar tüm süreç, poliçe limit ve koşulları dahilinde güvence altına alınıyor. Bu sayede anne adayları, hamileliğin ilk gününden itibaren hem kendileri hem de bebekleri için her adımda güçlü bir kurumun desteğini hissetmenin huzurunu yaşıyor.

BEBEKLER DOĞUMDAN İTİBAREN KORUMA ALTINDA

Şirketin sunduğu yeniliklerin en dikkat çekici ayağını oluşturan 'AXA Bebek Plus' uygulaması, sektördeki alışılagelmiş kalıpları yıkarak ailelere büyük bir konfor alanı sağlıyor. Bebeğin doğumundan itibaren ilk 30 gün içinde bildirim yapılması ve tıbbi değerlendirmenin uygun bulunması halinde, sigorta başlangıcı doğrudan bebeğin doğum tarihi olarak kabul ediliyor. Bu sayede bebekler, hayata gözlerini açtıkları andan itibaren koruma altına alınırken, bekleme süresi olmaksızın Ömür Boyu Yenileme Garantisi hakkını da en baştan kazanmış oluyor. İlk 30 günden sonraki 90 güne kadar olan başvurularda ise sigorta, başvuru tarihi itibarıyla başlatılıyor. AXA Bebek Plus uygulaması, normal şartlarda kapsam dışı kalabilen doğumsal anomalileri ve genetik hastalıkları da belirli koşullarda koruma altına alarak fark yaratıyor. Herhangi bir istisna uygulanmadan, ihtiyaç durumunda hastalık ek primi gibi esnek çözümlerle zenginleştirilen bu model, çocukların sağlık yolculuğuna en güçlü başlangıcı yapmalarına olanak tanıyor. AXA Sigorta, doğum teminatı olmayan ebeveynleri de unutmuyor ve esnek bir hibrit model sunuyor. Ebeveynlerinden en az birinin AXA Sigorta'dan bireysel özel ya da tamamlayıcı sağlık sigortası olması durumunda 15 ile 90 gün arasındaki bebekler, mevcut "AXA Bebek" uygulamasından yararlanabiliyor. Özel ve tamamlayıcı sağlık sigortası ürünlerine eş zamanlı yansıtılan kapsamlı güncellemeler, çok daha geniş bir kitlenin kaliteli sağlık hizmetinden yararlanmasının önünü açıyor. AXA Sigorta, hayata geçirdiği bu geliştirmelerle sadece bir ürün değişikliği yapmanın ötesine geçerek, ailelerin yanında duran, onların yaşam boyu çözüm ortağı olmayı amaçlayan vizyonunu bir kez daha ortaya koyuyor.