AXA Türkiye’den erişilebilir sağlık deneyimi

AXA Türkiye'nin sağlık sigortacılığındaki güçlü ürünü Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası, SGK ile entegre çalışan yapısı, geniş anlaşmalı hastane ağı ve yenilikçi teminat içeriğiyle fark yaratıyor. Ürün, özel sağlık sigortasının maliyeti nedeniyle tereddüt yaşayan ve kaliteli sağlık hizmeti almak isteyen bireyler için güçlü bir alternatif oluşturuyor. SGK destekli yapısıyla özel hastane kalitesini bir araya getirerek, tamamlayan özel sağlık sigortası deneyimi sunuyor. Hem ayakta hem yatarak tedavi giderlerini içeren yapısıyla dikkat çeken ürün, kapsamlı teminatları sayesinde özel sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırıyor. Ayakta tedavi teminatı, SGK ile anlaşmalı özel sağlık kurumlarında geçerli olurken; yatarak tedavi teminatı ise tamamlayıcı anlaşmalı kurumlara ek olarak AXA Türkiye'nin genişletilmiş özel hastane ağı kapsamında limitsiz olarak sunuluyor. Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nın özellikle çocuklu aileler ve özel sağlık sigortası olmayan ama Tamamlayıcı Sağlık Sigortası deneyimi yaşayan kişiler için yüksek fayda sağlaması hedefleniyor. AXA Türkiye Satış, Kurumsal İletişim ve Sağlık Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Sanem Çıngay Buçukoğlu, ürünün sunduğu değeri şöyle aktardı: "AXA Türkiye olarak; 'Özel sağlık sigortası pahalıdır' algısını kırmak ve daha fazla insanın nitelikli sağlık hizmetine ulaşmasını sağlamak istiyoruz. Tamamlayan Özel Sağlık Sigortası'nı bu anlayışla tasarladık. Ürünümüz sadece teminat sunan bir yapı olmakla kalmıyor; aynı zamanda insanların hayatındaki gerçek ihtiyaçları ve beklentileri anlayan bir yaklaşımı temsil ediyor.