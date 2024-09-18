Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Lübnan'ın çeşitli bölgelerinde çağrı cihazlarının patlatılmasına ilişkin, "Hem terör saldırılarında hem de ülkeler arası çatışmalarda çok farklı yöntemlerin, teknolojilerin kullanıldığını görüyoruz. Bu konuda, kendi ayakları üzerinde durabilen toplumlar kazanacak" ifadelerini kullandı.Savunma Sanayii Yetenek Yönetimi Zirvesi'nde konuşan Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin milli savunma sanayisini güçlendirdikçe, küresel barış, istikrar ve güven ortamına sağlayacağı katkının artacağını söyledi. Yılmaz, savunma sanayisi ile ilgili olarak, "Savunma sanayi ekosistemi bugün, 3 bin 500'den fazla firması ve 90 bini aşkın çalışanıyla ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı veren sektörlerden biri haline gelmiştir. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki kararlılığıyla yüzde 20'lerde olan savunma sanayi yerlilik oranı yüzde 80'leri aşmıştır" dedi. "Başarısını sahada ispat etmiş insansız hava araçlarının tasarımı, üretimi ve satışında Türkiye, dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer almaktadır" diyen Yılmaz, "Kara ve deniz savunma araçlarında dünyada kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülkeden biriyiz. Milli savunma projesi sayımız bini aştı. Ürünlerimiz dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor; dost ve müttefik ülkelerin envanterlerinde yerlerini alıyor. 2024 yılı içerisinde 171 farklı ülkeye ihracat yapılmış olması takdire şayan bir başarıdır" ifadelerini kullandı. Yılmaz, savunma sanayinin yarınları için ihtiyaç duyulan "insan kaynağı yetkinlik envanteri"nin belirlenmesi ve "yetenek yönetimi" konularında gençlere odaklanılacağını kaydetti.Savunma Sanayii Başkanı (SSB) Haluk Görgün de Milli Yetkinlik Hamlesi'nin, Türkiye'nin küresel güç olma vizyonunda stratejik bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Görgün, "Bu hamlenin, sadece savunma sanayisinde değil, ülkemizin teknoloji, ekonomi ve inovasyon ekosisteminde de büyük bir dönüşümü tetikleyeceğine inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.