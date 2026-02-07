AYB’den 2 Türk bankasına 200 milyon euroluk kredi

"TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZDİR"

Marta Kos'un Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, ziyaretin Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli bir mesaj taşıdığına dikkati çekti. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı üzere, Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği'ni hem ekonomik hem de siyasi açıdan stratejik bir ortak olarak görüyoruz."

"YAKIN İŞBİRLİĞİ ARTIK ZORUNLULUK"

Küresel ölçekte yaşanan dönüşüme işaret eden Şimşek, Türkiye ile AB arasındaki daha yakın işbirliğinin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirterek,"Bu dönemde Türkiye ile AB arasındaki daha yakın işbirliği artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir bakışla yaklaşılması çağrısını son derece yerinde buluyoruz." ifadelerini kullandı.

"AYB İLE İŞBİRLİĞİ DÖNÜM NOKTASI"

AYB ile imzalanan niyet beyanının önemine vurgu yapan Şimşek, anlaşmanın yeşil dönüşüm, bağlantısallık ve dayanıklılık alanlarında daha kapsamlı işbirliğinin önünü açacağını belirtti. Şimşek, "Bugün imzalanan niyet beyanı, Türkiye ile AYB arasında daha iddialı bir işbirliğinin kapısını aralamaktadır. AYB'nin Türkiye'de yeniden etkin rol üstlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.