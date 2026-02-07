AYB’den 2 Türk bankasına 200 milyon euroluk kredi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Avrupa Birliği'ne (AB) tam üyeliğin Türkiye için stratejik hedef olmaya devam ettiğini vurgulayarak, Türkiye-AB ilişkilerinin daha ileri bir seviyeye taşınması gerektiğini söyledi.
Şimşek, AB Komisyonunun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Marta Kos ile Bakanlık'ta gerçekleştirilen ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından açıklamalarda bulundu.
AYB İKİ BANKAYA 200 MİLYON AVRO KREDİ VERECEK
Görüşmeler sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Avrupa Yatırım Bankası (AYB) arasında bir niyet beyanı imzalandı. Bu kapsamda, Türk Eximbank ile Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ'ye (TKYB) 100'er milyon avro olmak üzere toplam 200 milyon avroluk AYB kredisi sağlanacağı bildirildi.
"TAM ÜYELİK STRATEJİK HEDEFİMİZDİR"
Marta Kos'un Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Şimşek, ziyaretin Türkiye-AB ilişkileri açısından önemli bir mesaj taşıdığına dikkati çekti. Şimşek, şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın da sıkça vurguladığı üzere, Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam etmektedir. Avrupa Birliği'ni hem ekonomik hem de siyasi açıdan stratejik bir ortak olarak görüyoruz."
"YAKIN İŞBİRLİĞİ ARTIK ZORUNLULUK"
Küresel ölçekte yaşanan dönüşüme işaret eden Şimşek, Türkiye ile AB arasındaki daha yakın işbirliğinin artık bir tercih değil zorunluluk haline geldiğini belirterek,"Bu dönemde Türkiye ile AB arasındaki daha yakın işbirliği artık bir tercih değil, bir zorunluluktur. AB-Türkiye ilişkilerine yeni bir bakışla yaklaşılması çağrısını son derece yerinde buluyoruz." ifadelerini kullandı.
"AYB İLE İŞBİRLİĞİ DÖNÜM NOKTASI"
AYB ile imzalanan niyet beyanının önemine vurgu yapan Şimşek, anlaşmanın yeşil dönüşüm, bağlantısallık ve dayanıklılık alanlarında daha kapsamlı işbirliğinin önünü açacağını belirtti. Şimşek, "Bugün imzalanan niyet beyanı, Türkiye ile AYB arasında daha iddialı bir işbirliğinin kapısını aralamaktadır. AYB'nin Türkiye'de yeniden etkin rol üstlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"GÜMRÜK BİRLİĞİ GÜNCELLİĞİNİ YİTİRDİ"
Türkiye'nin AB'nin 5'inci en büyük ticaret ortağı olduğunu hatırlatan Şimşek, mevcut Gümrük Birliği yapısının yetersiz kaldığını ifade etti. Şimşek, "Gümrük Birliği; hizmet ticareti, kamu alımları ve tarımı kapsamayan bir yapıdadır ve artık güncelliğini yitirmiştir. Karşılıklı fayda temelinde Gümrük Birliği'nin güncellenmesi önceliklendirilmelidir." dedi.
"DAHA CESUR VE İDDİALI ADIMLAR ATILMALI"
Türkiye ile AB'nin ortak coğrafya, tarih ve ekonomik bağlara sahip olduğunu belirten Şimşek, ilişkilerde daha derin entegrasyon çağrısında bulundu:
"Bugün artık daha iddialı ve pozitif bir gündemle, daha derin bir entegrasyona doğru cesur ve karşılıklı faydaya dayalı adımlar atma zamanıdır."