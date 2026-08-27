Ayçiçeği tohumu ithalatında yeni dönem: Gümrük vergisi yüzde 12’ye düşürülecek

ARZ-TALEP VE FİYAT GELİŞMELERİ TAKİP EDİLECEK

Ticaret Bakanlığı, başta Tarım ve Orman Bakanlığı olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarla eşgüdüm içinde piyasalardaki arz-talep dengesi ile fiyat gelişmelerini yakından takip etmeyi sürdürecek.

Bakanlık, piyasa koşullarının gerektirdiği düzenlemelerin zamanında hayata geçirileceğini ve bu süreçte üretici ile tüketici refahının birlikte gözetileceğini bildirdi.

Haber Girişi Deniz Dalgıç - Editör