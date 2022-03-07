Ayçiçekte sıkıntı yok

Ayçiçek yağı üzerinde yapılan fiyat manipülasyonu sonrası vatandaşlar marketlere akın ederken, Tarım ve Orman Bakanlığı, yağda herhangi bir stok sorunu olmadığını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de, yaşanan manipülasyonun önüne geçilmesi ve fiyatların hızla eski seviyesine gelmesi için yapılacak çalışmaları dinlemek üzere dün aralarında Toprak Mahsulleri Ofisi
, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
, Türkiye
Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği yöneticilerinin olduğu bir gruptan brifing aldı.
ÜRETIM REKOR KIRACAK
Yapılan sunumlarda, Türkiye'nin ayçiçek yağında herhangi bir arz ve stok sıkıntısı bulunmadığı, aksine bu yıl ayçiçek üretiminin tüm zamanların rekorunu kırmaya hazırlandığı ifade edildi. Bakanlıkta birkaç gün sürecek olan çalışmaların ardından fiyatların üzerinde oluşan baskının düşürülmesi için yapılacak çalışmaların yol haritası da belirlenerek kamuoyuna açıklanacak. Öte yandan Türkiye'nin çok az bir yağ stoku kaldığını ileri sürerek halkı tedirgin edici açıklama yapan Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği
yöneticilerinin uyarıldığı öğrenildi.
MİLLETİ AÇ BIRAKMAYIZ
Ayçiçeği ekimi ilk olarak Adana
bölgesinde bu ay başlayacak. Adana ilinin Yüreğir ilçesine bağlı Belören'de ayçiçek üretimi yapan çiftçi Hüseyin Dilbaz, ayçiçek yağına hücum eden vatandaşları sağduyuya davet ederek, "Çiftçi her şeyin farkında, bu milleti aç bırakmayız. Her karış toprağı ekip, biçeriz. Kıtlık yaşanmaz. Yaratılan bu algıyı yıllar önce 70'li yıllarda da yaptılar. Yağı, şekeri saklayıp hükümete zarar verdiler, fiyatları yükselttiler" dedi. Bölgelerinde 5 bin dönüme ayçiçek ekileceğini dile getiren Dilbaz, "Daha fazla alana bile ekilir. Tohumlarda da bir sıkıntı yok, bol tohumumuz var. Bu ay ayçiçeği ekimini yapacağız ve temmuz-ağustos gibi de ilk hasadımızı yapacağız" diye konuştu.
MAĞDURİYET YAŞANMAYACAK
Ayçiçek çiftçisi Eşref Şimşek ise, "Market görüntülerine şaşırıyoruz. Ayçiçek ekimi ve üretiminde de sorun yok. Bu algı sanki stokçuların işi gibi... Vatandaş, ayçiçeğinde bir mağduriyet yaşamayacak" dedi. Ayçiçek çiftçisi Vehbi Malgir "Geçmiş dönemlerde mazot, şeker, un bulunmamıştı. Şu an öyle bir sorun yok. Vatandaş telaşlanmasın" ifadelerini kullandı.
OYUNA İZİN VERMEYİZ
HAZINE ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de stoklardaki ayçiçek yağı miktarının hiç bir şey yapılmasa bile temmuz ayına kadar yeteceğini belirterek, "Bunun altında kalırsınız. Türkiye bir savaş ülkesi değil. Türkiye bir tarım ülkesi. Hiç kimsenin Türkiye'nin üzerinde oyun oynamasına izin vermeyiz" dedi. Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni'nde konuşan Nebati, sosyal medyada yayılan yağ kuyruğu gibi görüntülerin spekülatif olduğunu belirterek, "Yağ kuyruğu gibi haberler yapıp 'yağ stoku bitmiştir' diyenler ülkeye ihanet ediyorlar. Bunu yapanlarla iletişimimiz olacak. Bu oyunlara izin vermeyiz" dedi. Nebati, geçen dönemde tedarik zincirlerindeki sorunlarla küresel enerji ve emtia fiyatlarındaki artışların, enflasyonun dünya çapında yükselmesine neden olduğunu hatırlattı.