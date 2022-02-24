Ayda 2 bin liraya markalı arsa

NEF, son inovasyonu Nef Arsa ile yatırımlarına devam ediyor. 7 Nef Arsa projesinden Kazdağları
, Eskişehir
ve Ilgaz
'da satışlar tamamlandı. Sakarya
, Çanakkale
, Balıkesir
ve Hirfanlı projelerinin satışları ise devam ediyor.
KREDİLİ ARSA İMKÂNI
Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacaklarını açıklayan Nef Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, "Bu sene 3.4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz. Banka kredili seçenekle arsa alım imkânını da devreye aldık. Fiyatlarımız 80 bin TL'den başlıyor. 200 bin liraya kadar banka kredisi ve hatta aylık sadece 2 bin TL'lik ödemelerle imarlı, ifrazlı, hemen tapulu arsaları yatırımcılarla buluşturuyoruz" dedi. Yaptırdıkları araştırmaya göre, insanların yüzde 92'sinin arsayı en kârlı gayrimenkul yatırımı olarak gördüğünü anlatan Timur, "Arsa almış yatırımcıların da yüzde 80'den fazlası tekrar arsa yatırımı yapmak istiyor. Doğru yerde arsaya yatırım yapıp kaybedenini hiç görmedim" diye konuştu.
600 BIN M2 ARSA SATTI
Bugüne kadar Nef Arsa'dan 5 bin 447 kişinin 629 bin metrekarelik yer satın aldığını belirten Timur, "2021 cirosunun yüzde 12'sini arsa satışından sağladık. 2022'de de Nef Arsa cirosunu en az ikiye katlamayı hedefliyoruz" şeklinde konuştu. Timar, yakında hem Meta'da hem de gerçek dünyada eşzamanlı arsa satın alınabilecek farklı bir konseptle dünyada bir ilki gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi.