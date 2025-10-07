Aydın’da çevreyi kirleten 2 belediyeye 3,7 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Aydın'ın Çine ilçesinde yapılan denetimde evsel nitelikli atıkların Çine Belediyesi'ne ait araçlarla, düzenli depolama alanı veya aktarma istasyonu olmayan Sarıoğlu mahallesindeki boş alana dökülüp depolandığı tespit edildi.

Koçarlı ilçesinde de evsel atıkların yine ilçe belediyesine ait araçla, Yeniköy ile Güdüşlü mahallelerindeki alanlara döküldüğü belirlendi. Atıkları mevzuata aykırı şekilde bertaraf ettiği tespit edilen Çine ve Koçarlı belediyelerine 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince ayrı ayrı 1 milyon 869 bin 726'şar TL idari para ceza uygulandı.