AYM kararı sonrası Siyasiler, akademisyenler ve gazeteciler SABAH'a konuştu: "İftiracıların Berat Albayrak’a özür borcu var"





DİYADİN: "BERAT ALBAYRAK'TAN ÖZÜR DİLEYECEKSİNİZ!"



Gazeteci- yazar Osman Diyadin: "İftira sahipleri ve o iftiracılara bugüne kadar tek kelime etmeyip yalnız bırakanlar! Sözüm size! Bu ülkede bakan olarak ilklere imza atan pırıl pırıl kalbi ve millete hizmet aşkı olan insana çektirdiniz ya. Aylarca, yıllarca 'damat' üzerinden yalanla dolanla ne algı operasyonları yaptınız ya! Yaşadık, gördük! Vicdansızlar. Bu devlete bu millete alnı açık başı dik şekilde hayal denilenleri gerçeğe dönüştürerek hizmet eden insanı siyasi çıkarlarınız için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yıpratmak adına nasıl çamur atıp yıllarca karaladınız! Allah'tan korkmadınız! Kulundan utanmadınız. Yüzyılın yalanı ile saldırdınız! Ama onun bakanlık döneminde çığır açtığı yolu kapatamadınız! Ve unutturamadınız!

O ne yaptı? Sadece sizi Allah'a havale etti! Çünkü kendini sadece Allah'a ispat ile yükümlü olduğunu bildi. İnsanlara kendini ispat etmek gibi beyhude çalışması hiç olmadı. Sizden intikam almak isteyen değil, sizi Allah'a havale eden oldu! Peki ne oldu? İlahi adalet şaşmadı!

Şimdi eğer insansanız, vicdan sahibi iseniz ve hak nedir biliyorsanız çıkacaksınız! Berat Albayrak'tan özür dileyeceksiniz! Tabi ki Allah'tan korkuyorsanız! Ama biliyoruz ki; Tıp ne kadar ileri giderse gitsin, insanların ar damarındaki çatlağı hiç bir zaman kapatamayacak!"