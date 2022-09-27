Aynes, Tarım Kredi’ye satıldı

TASARRUF Mevduat Sigorta Fonu (TMSF) tarafından yapılan ihaleyle süt ürünleri üreticisi Aynes, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'ne satıldı. Tarım Kredi'nin 785 milyon 500 bin liralık teklifini uygun bulan TMSF Fon Kurulu, nihaî kararını verebilmek için ihale sonucunu Rekabet Kurulu'na gönderdi. Yaklaşık bin işçinin çalıştığı ve her gün 20 bin çiftçinin süt sattığı Denizli'deki Aynes Gıda iflastan kurtarıldıktan sonra ikinci kere ihaleyle satışa çıkarıldı. 8 Eylül 2022'de yapılan ihaleye TKT Hayvancılık ve Tarım Ürünleri A.Ş. (Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri) ve Matlı Gıda katıldı. İflastan kurtarılan şirkette bankalara ve tahvil sahiplerine olan eski borçların ödenebilmesi imkânı olmadığı ortaya çıkmıştı. Bu durumun resmileşmesi sonrasında Aynes Gıda "ticari iktisadi bütünlük (TİB) ihalesi" yoluyla satışa çıkarılmıştı. İlk ihalede gelen 350 milyon TL teklif düşük bulunmuş ve Fon Kurulu satışı onaylamamıştı.