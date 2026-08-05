Aynı ihlali tekrarladı! Bakanlıktan CHP’li belediyeye 5.8 milyon TL ceza

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Akdeniz bölgesinde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu yönündeki iddialar üzerine 1 Temmuz'dan itibaren seri denetimler başlattı. Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da 23 tesise 47 milyon 599 bin TL ceza uygulandı. Bölgede denetimler devam ediyor.

Çeşitli platformlarda yer alan Akdeniz bölgesinde denizde ve kıyıda mikroplastik kirliliği oluştuğu yönündeki iddialar üzerine 1 Temmuz'dan itibaren seri denetimler başlatıldı. Adana, Antalya, Hatay, Mersin ve Muğla'da atık su ve atık konulu 491 denetim yapıldı. İhlal tespit edilen 15 tesise toplam 26 milyon 847 bin TL idari ceza uygulandı.