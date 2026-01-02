Aynı pasaportla ikinci telefon devri sona erdi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yurtdışından getirilen telefonlarda yıllardır suiistimal edilen tek harç ile çift telefon kaydı uygulamasına neşter vuruyor. Yurtdışından gelen vatandaşlar aynı marka ve model telefondan iki adet aldıklarında, bunu e-Devlette açılan kayıt bölümünde sanki tek telefon kaydediyormuş gibi tek harç bedeli ile iki telefonu kaydedebiliyordu. İkinci telefonları yapay zeka ile tespit eden BTK, eğer yeni bir harç tutarı ile telefon kayıt altına alınmazsa bunları 120 gün içinde kullanıma kapatacak.BTK aldığı kararla bu türde gerçekleştirilen kayıt işlemlerinde birinci IMEI numarasını haberleşme hizmetlerine açık (kayıtlı) bırakırken, başka bir cep telefonuna ait olduğu belirlenen ikinci IMEI numarasını ise kayıt dışına alarak, 120 gün boyunca haberleşme hizmetlerine açık tuttuktan sonra kapatacak. Haberleşmeye açık bırakılan IMEI numarasının kayıt işlemine konu diğer IMEI numarası ile sınırlı olmak üzere değiştirilmesi mümkün olacak. Yani tercih edilen IMEI numarası haberleşmeye açık bırakılacak tercih edilmeyen diğer IMEI ise haberleşmeye kapalı statüde kalacak. Bu durumdaki kişilerin ikinci IMEI numarasını kayıt altına alarak hizmete açtırmak için yeniden harç bedeli yatırarak telefonu kaydetmeleri gerekecek.Öte yandan 2025'te 45 bin 614 TL olan IMEI kayıt bedeli 1 Ocak itibariyle 54 bin 258 TL'ye yükseldi. Yani bu durumdaki kişiler uyanıklık yapmak isterken bu yılki zamlı fiyattan telefonlarını kaydetmek zorunda kalacak.