Ayran, yoğurt ve kefir zirve yaptı! Türkiye’nin üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ayran ve kefir üretiminde yılın ilk 4 ayında dikkat çekici bir artış yaşandı.
2022 yılının ocak-nisan döneminde 227 bin 760 ton olan üretim, 2023'te 240 bin 421 tona yükseldi. 2024'te 289 bin 423 ton olarak kaydedilen üretim, 2025'te 304 bin 803 tona, bu yıl ise 338 bin 512 tona ulaştı.
Böylece son 5 yıllık dönemde ayran ve kefir üretimi yaklaşık yüzde 49 artarak rekor seviyeye çıktı.
YOĞURT ÜRETİMİ 470 BİN TONU AŞTI
Yoğurt üretiminde de benzer bir artış trendi görüldü.
2022 yılının ilk 4 ayında 361 bin 469 ton olan üretim, 2023'te 361 bin 89 ton seviyesinde gerçekleşti. 2024'te 411 bin 151 tona yükselen üretim, 2025'te 423 bin 787 ton oldu.
Bu yılın ocak-nisan döneminde ise yoğurt üretimi 470 bin 828 tona çıkarak rekor seviyeye ulaştı.
BEŞ YILLIK DÖNEMDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ
Verilere göre yoğurt üretiminde 5 yıllık süreçte toplam artış oranı yüzde 30,2 olarak kaydedildi.
Süt ve süt ürünlerindeki bu yükseliş, hem iç tüketimdeki artışa hem de üretim kapasitesindeki genişlemeye işaret etti.
Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)
|Yıl
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Toplam
|2022
|54.299
|55.438
|63.469
|54.554
|227.760
|2023
|61.416
|52.216
|61.546
|65.243
|240.421
|2024
|71.657
|68.606
|70.530
|78.630
|289.423
|2025
|75.286
|73.306
|70.229
|85.983
|304.803
|2026
|80.487
|78.302
|83.696
|96.027
|338.512
Yoğurt üretim miktarı (ton)
|Yıl
|Ocak
|Şubat
|Mart
|Nisan
|Toplam
|2022
|86.400
|83.902
|95.773
|95.394
|361.469
|2023
|91.434
|82.584
|98.461
|88.611
|361.089
|2024
|102.279
|98.429
|105.788
|104.656
|411.151
|2025
|105.107
|103.020
|104.798
|110.863
|423.787
|2026
|119.659
|110.599
|114.879
|125.691
|470.828