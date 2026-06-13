Ayran, yoğurt ve kefir zirve yaptı! Türkiye’nin üretimi 4 ayda rekor seviyeye çıktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, ayran ve kefir üretiminde yılın ilk 4 ayında dikkat çekici bir artış yaşandı.

2022 yılının ocak-nisan döneminde 227 bin 760 ton olan üretim, 2023'te 240 bin 421 tona yükseldi. 2024'te 289 bin 423 ton olarak kaydedilen üretim, 2025'te 304 bin 803 tona, bu yıl ise 338 bin 512 tona ulaştı.

Böylece son 5 yıllık dönemde ayran ve kefir üretimi yaklaşık yüzde 49 artarak rekor seviyeye çıktı.

YOĞURT ÜRETİMİ 470 BİN TONU AŞTI

Yoğurt üretiminde de benzer bir artış trendi görüldü.

2022 yılının ilk 4 ayında 361 bin 469 ton olan üretim, 2023'te 361 bin 89 ton seviyesinde gerçekleşti. 2024'te 411 bin 151 tona yükselen üretim, 2025'te 423 bin 787 ton oldu.

Bu yılın ocak-nisan döneminde ise yoğurt üretimi 470 bin 828 tona çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

BEŞ YILLIK DÖNEMDE DİKKAT ÇEKEN ARTIŞ

Verilere göre yoğurt üretiminde 5 yıllık süreçte toplam artış oranı yüzde 30,2 olarak kaydedildi.

Süt ve süt ürünlerindeki bu yükseliş, hem iç tüketimdeki artışa hem de üretim kapasitesindeki genişlemeye işaret etti.

Ayran ve kefir üretim miktarı (ton)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Toplam 2022 54.299 55.438 63.469 54.554 227.760 2023 61.416 52.216 61.546 65.243 240.421 2024 71.657 68.606 70.530 78.630 289.423 2025 75.286 73.306 70.229 85.983 304.803 2026 80.487 78.302 83.696 96.027 338.512

Yoğurt üretim miktarı (ton)

Yıl Ocak Şubat Mart Nisan Toplam 2022 86.400 83.902 95.773 95.394 361.469 2023 91.434 82.584 98.461 88.611 361.089 2024 102.279 98.429 105.788 104.656 411.151 2025 105.107 103.020 104.798 110.863 423.787 2026 119.659 110.599 114.879 125.691 470.828

Haber Girişi Baki Sancak - Editör