Azerbaycan’da TEKNOFEST heyecanı! Başkan Erdoğan da katılacak

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'in Azerbaycan ayağı için geri sayım başladı. 26-29 Mayıs'ta Bakü'de gerçekleştirilecek festivale Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in de katılması bekleniyor.