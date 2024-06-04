Azerbaycan’la dev gaz anlaşması

Enerji arz güvenliği ile ilgili yurtiçinin yanı sıra yurtdışında da önemli adımlar atan Türkiye'den bu alanda bir hamle daha geldi. Azerbaycan ile Türkiye arasında 2024 sonunda sona erecek doğalgaz tedarik anlaşması 2030 sonuna kadar uzatıldı. BOTAŞ ile Azerbaycan Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ve Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında doğalgaz tedarik ve takasına ilişkin imzalanan anlaşmanın imza töreni Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen 29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğalgaz Fuarı kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ile Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov'un katılımıyla gerçekleştirildi. BOTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Abdulvahit Fidan ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi Genel Müdürü Lidya Salahova, doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını öngören anlaşmaya imza attı. Fidan ayrıca, SOCAR Başkanı Rövşen Necef ile doğalgaz teslimi ve takasına ilişkin 4 anlaşma imzaladı. 37 ülkeden 300 şirketin katıldığı fuar 3 gün sürecek.Açılışını Cumhurbaşkanı İlham Aliyev yaptığı fuara, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan bin Ahmed El Cabir de katıldı. Açılışın ardından Bakan Bayraktar ile Türkiye Petrolleri (TP) standını ziyaret Aliyev, burada yetkililerden bilgi aldı. Bakan Bayraktar, konuya ilişkin sosyal hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: "Bakü seyahatimizde, geçtiğimiz ay İstanbul'da Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile imzaladığımız Doğal Gaz Alanında İş Birliği Anlaşması'nın altyapısını oluşturacak yeni adımlar attık. BOTAŞ ve SOCAR arasında imzalanan dört anlaşma ile Azerbaycan gazı Türkiye üzerinden Avrupa'ya ve Nahçıvan'a taşınacak, Türkmenistan gazı ülkemize ulaştırılacak. Ayrıca BOTAŞ ile Azerbaycan Gaz Tedarik Şirketi arasında bu yıl sona erecek doğalgaz tedarik anlaşmasının 2030 sonuna kadar uzatılmasını da imza altına aldık."Fuarda da konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayraktar, geçen ay Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı ile imzalanan anlaşmayla Nahçıvan'a doğalgaz sevkiyatının yanı sıra Türkiye pazarına ve Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine mevcut doğalgaz arzının artırılması konusunda işbirliği yapmayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Bu sabah temel ticari anlaşmaları sonuçlandırdık ve imzaladık" dedi. Enerji güvenliği için güçlü bölgesel işbirliğinin önemine işaret eden Bayraktar, "Bölgemiz petrol, doğalgaz ve yenilenebilir enerji de dahil olmak üzere bol miktarda enerji kaynağına sahip. Birlikte çalışarak faydaların geniş çapta paylaşılmasını sağlayabiliriz" ifadelerini kullandı. Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aramızdaki bağ, ortak tarih, kültür ve stratejik çıkarlara dayanmakta. Enerji sektörü, küresel petrol piyasası için oldukça önemli olan Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı ile Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP) gibi dönüm noktası niteliğindeki projelerle örneklenen ikili ilişkilerimizin temel taşlarından biri olmuştur."29. Uluslararası Hazar Petrol ve Doğal Gaz Fuarı'na mesaj gönderen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Uzun yıllara dayanan ve Bakü-Tiflis- Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum boru hatları ve TANAP gibi altyapı yatırımları ile taçlandırdığımız işbirliğimiz sadece Türkiye ve Azerbaycan'a fayda sağlamamış, bölgenin ve Avrupa'nın enerji güvenliğine de önemli katkılar yapmıştır. Türkmenistan'da üretilecek gazın ortak çabalarımızla Türkiye'ye ve Avrupa'ya aktarılması ve TANAP'ın kapasitesinin genişletilmesi artık sadece zaman meselesidir" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar tarafından okunan mesajda, şu ifadelere yer verildi: "Nahçıvan üzerinden elektrik ihracatı ve Iğdır-Nahçıvan Doğal Gaz Boru Hattı projelerini en yakın zamanda tamamlamayı hedefliyoruz. Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar temelinde yükselecek huzur ve refahın sağlanması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz." Mesajında Bakü Enerji Haftası kapsamında düzenlenen tüm etkinliklerin olumlu sonuçlara öncülük etmesini dilediğini belirten Erdoğan, bu organizasyonun Türkiye ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin derinleşmesine vesile olması ve bölgenin barış ve istikrarına katkılar sunması temennisinde bulundu. Erdoğan, Türk dünyası olarak ülkeler arasında siyasi, ekonomik, ticari, güvenlik, askeri, savunma sanayisi, ulaştırma, sağlık, eğitim ve kültür alanlarında olduğu gibi enerji alanında da işbirliklerini daha da ileri seviyelere taşımak ve derinleştirmek arzusunda olduklarını kaydetti.