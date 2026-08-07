Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri B-REÇETE ile tarımda yeni dönem!
Giriş Tarihi: 7.08.2026 17:53

B-REÇETE ile tarımda yeni dönem!

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve kontrollü kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla hayata geçirdiği B-REÇETE Sistemi kapsamında Kırıkkale’de bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Bakanlık Bitki Sağlığı ve Karantina Daire Başkanı Yalçın Ocak’ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) E-Reçete ve Üretici Kayıt Defteri uygulamaları tüm yönleriyle ele alındı.

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
B-REÇETE ile tarımda yeni dönem!
  • ABONE OL

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya reçete yazma yetkisine sahip ziraat mühendisleri ile bitki koruma ürünleri bayileri katıldı. Programda, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve kontrollü kullanımı, uygulamaların izlenebilirliği, üretim süreçlerinde kayıt sisteminin etkin işletilmesi ve B-REÇETE Sistemi'nin uygulama esasları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

SAHADAKİ SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, sistemin sahada uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar da değerlendirildi. Katılımcıların yönelttiği sorular tek tek ele alınırken, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Soru-cevap bölümünde ise sistemin daha etkin kullanılması ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

HEDEF KAYITLI VE GÜVENİLİR TARIM

Yetkililer, B-REÇETE Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin güvenilir kullanımının yaygınlaştırılmasının, tarımsal üretimde kayıtlılık ve izlenebilirliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Dijital kayıt sistemi sayesinde hem üreticilerin hem de sektör paydaşlarının daha güvenli ve sürdürülebilir bir üretim anlayışına katkı sunacağı ifade edildi. "Doğru uygulama, güvenilir üretim, kayıtlı tarım" anlayışıyla yürütülen B-REÇETE Sistemi'nin, tarım sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#KIRIKKALE

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
B-REÇETE ile tarımda yeni dönem!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA