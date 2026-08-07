B-REÇETE ile tarımda yeni dönem!

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıya reçete yazma yetkisine sahip ziraat mühendisleri ile bitki koruma ürünleri bayileri katıldı. Programda, bitki koruma ürünlerinin doğru, bilinçli ve kontrollü kullanımı, uygulamaların izlenebilirliği, üretim süreçlerinde kayıt sisteminin etkin işletilmesi ve B-REÇETE Sistemi'nin uygulama esasları hakkında kapsamlı bilgiler verildi.

SAHADAKİ SORUNLAR MASAYA YATIRILDI

Toplantıda, sistemin sahada uygulanması sırasında karşılaşılan sorunlar da değerlendirildi. Katılımcıların yönelttiği sorular tek tek ele alınırken, uygulamada yaşanan aksaklıkların giderilmesine yönelik çözüm önerileri üzerinde duruldu. Soru-cevap bölümünde ise sistemin daha etkin kullanılması ve uygulama birliğinin sağlanmasına yönelik önemli değerlendirmeler yapıldı.

HEDEF KAYITLI VE GÜVENİLİR TARIM

Yetkililer, B-REÇETE Sistemi ile bitki koruma ürünlerinin güvenilir kullanımının yaygınlaştırılmasının, tarımsal üretimde kayıtlılık ve izlenebilirliğin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Dijital kayıt sistemi sayesinde hem üreticilerin hem de sektör paydaşlarının daha güvenli ve sürdürülebilir bir üretim anlayışına katkı sunacağı ifade edildi. "Doğru uygulama, güvenilir üretim, kayıtlı tarım" anlayışıyla yürütülen B-REÇETE Sistemi'nin, tarım sektöründe yeni bir dönemin kapısını aralaması bekleniyor.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör